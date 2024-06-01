Más de 98 millones de mexicanos acuden a las urnas este domingo, en unas elecciones que son históricas por varios motivos, entre ellos, porque son las más sangrientas de la historia del país. Desde el inicio de la campaña, 37 candidatos fueron asesinados.

El número de homicidios aumentó este viernes tras el asesinato a tiros de Jorge Huerta, aspirante a un escaño en la localidad de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. La muerte del candidato del Partido Verde, aliado del oficialista Morena, se produjo por la tarde en plena calle.

A principios de esta semana, otro candidato a alcalde local en el estado de Guerrero fue asesinado a balazos durante un mitin de cierre de campaña, pese a estar entre los 560 candidatos y funcionarios electorales a quienes el gobierno les ha asignado guardias de seguridad debido a las persistentes amenazas.

Asimismo, la consultora de seguridad Integralia también ha contabilizado 828 ataques no letales contra candidatos durante este año.

La campaña de las elecciones del domingo, en las que se eligen presidente, legisladores federales, nueve gobernadores y más de 20.000 cargos locales, ha estado marcada por una ola de ataques contra los candidatos y que ha repuntado en la última semana.

Esta problemática se ha posicionado como uno de los temas principales en la contienda de este año.

Sin embargo, la violencia electoral no es novedad en México. Durante la campaña para las elecciones intermedias de 2021 se registraron 36 asesinatos a candidatos.