México registra récord de violencia electoral: 37 candidatos asesinados
Las elecciones presidenciales transcurren bajo la sombra de los asesinatos de 37 candidatos y de más de 800 ataques no letales, que convierten a estos comicios en los más violentos de la historia de México.
Un soldado se encuentra afuera de una escuela que será utilizada como mesa electoral, antes de las elecciones generales del 2 de junio, en Cotija, México, el 29 de mayo de 2024. / Foto: Reuters
1 de junio de 2024

Más de 98 millones de mexicanos acuden a las urnas este domingo, en unas elecciones que son históricas por varios motivos, entre ellos, porque son las más sangrientas de la historia del país. Desde el inicio de la campaña, 37 candidatos fueron asesinados.

El número de homicidios aumentó este viernes tras el asesinato a tiros de Jorge Huerta, aspirante a un escaño en la localidad de Izúcar de Matamoros, en el estado de Puebla. La muerte del candidato del Partido Verde, aliado del oficialista Morena, se produjo por la tarde en plena calle.

A principios de esta semana, otro candidato a alcalde local en el estado de Guerrero fue asesinado a balazos durante un mitin de cierre de campaña, pese a estar entre los 560 candidatos y funcionarios electorales a quienes el gobierno les ha asignado guardias de seguridad debido a las persistentes amenazas.

Asimismo, la consultora de seguridad Integralia también ha contabilizado 828 ataques no letales contra candidatos durante este año.

RelacionadoSheinbaum y Gálvez: mujeres lideran la elección presidencial en México

La campaña de las elecciones del domingo, en las que se eligen presidente, legisladores federales, nueve gobernadores y más de 20.000 cargos locales, ha estado marcada por una ola de ataques contra los candidatos y que ha repuntado en la última semana.

Esta problemática se ha posicionado como uno de los temas principales en la contienda de este año.

Sin embargo, la violencia electoral no es novedad en México. Durante la campaña para las elecciones intermedias de 2021 se registraron 36 asesinatos a candidatos.

¿Qué se vota en estas elecciones?

En los comicios del domingo se renovarán 20.708 cargos a nivel federal, estatal y municipal.

Además de la presidencia, se elegirán 500 diputaciones federales, 128 senadurías, nueve gubernaturas, 1.802 presidencias municipales, 14.764 regidurías, 1.975 sindicaturas, 431 cargos auxiliares (concejales) y 1.098 diputados locales.

Estas elecciones también son históricas ya que se espera que por primera vez gane una presidenta mujer.

Las encuestas las lidera Claudia Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y candidata por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), que conforman la coalición “Sigamos Haciendo Historia”. Tiene el respaldo del actual presidente López Obrador.

Por su parte, Xóchitl Gálvez, segunda en intención de voto, es candidata a la presidencia de México por los partidos Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y PAN. Estas fuerzas políticas constituyen la Alianza “Fuerza y Corazón por México”.

