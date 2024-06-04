AMÉRICA LATINA
Autoridad Palestina condecora a Petro por “enfrentar la barbarie” en Gaza
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, recibió el Gran Collar del Estado de Palestina de manos de Riyad Al-Malki, canciller del gobierno de Mahmud Abbas, por “su voz en defensa de los palestinos”.
Durante su discurso de aceptación, Petro señaló que si bien ha recibido muchas condecoraciones a lo largo de su vida, esta “es quizás la más valiosa por lo que significa”. Foto: Presidencia de Colombia / Others
4 de junio de 2024

Gustavo Petro, presidente de Colombia, recibió la más alta condecoración de la Autoridad Palestina por su compromiso con denunciar y rechazar “la barbarie” que ocurre en Gaza.

“En momentos en los cuales la civilización está en entredicho, donde la oscuridad nos ha mostrado algunas de sus caras más amargas, donde lo que está en juego es la humanidad misma, su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma”, dijo Riyad Al-Malki, ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina en cabeza de Mahmud Abbas.

En Bogotá, antes de entregarle el Gran Collar del Estado de Palestina, Al-Malki añadió que Petro “con valentía y estoicismo le ha demostrado al mundo que vale la pena enfrentar la barbarie. ¿De qué otra manera se puede ganar un lugar en la historia si no es a través del camino del valor, la honestidad y la humanidad?”. También le agradeció “en nombre de los más de catorce millones de palestinos que hay en Gaza, en Cisjordania, Jerusalén, en la propia Israel y en la diáspora”.

Durante su discurso de aceptación, Petro señaló que si bien ha recibido muchas condecoraciones a lo largo de su vida, esta “es quizás la más valiosa por lo que significa”. Luego sostuvo que “estamos ya en una guerra, nos han convocado a una guerra, y es: o la extinción de la humanidad, o la revolución mundial por la vida, y lo que se está concentrando en Gaza, en tan pequeño espacio, es la condensación de ese conflicto”.

También reiteró la comparación entre las acciones militares Israel en Gaza y los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. En esa línea aseguró que “el fascismo está ascendiendo en el mundo. Hay que llamarlo como es, son los nazis que vuelven al poder, que se vienen a vengar”.

Y luego sostuvo: “Yo creo que en Gaza se está experimentando, hay un experimento corriendo, usando a Gaza como su laboratorio. Es un experimento pavoroso que tiene que ver con los nazis (...) Eso que se planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza, pero como un experimento para el mundo. Es que es así como nos quieren dominar”.

“Lo que dispara no es Israel, es un medio, el que dispara es el gran capital mundial fósil y financiero contra un pueblo que no pueden resistir, aguantar, porque ha sido resistente, porque les han enseñado a todos los pueblos del mundo, que no hay otro camino que la resistencia”, insistió.

La condecoración de la Autoridad Palestina llega apenas dos semanas después de que el Gobierno de Colombia anunció que abrirá una embajada en territorio palestino, en la ciudad de Ramala, situada en la la Cisjordania ocupada por Israel. Colombia reconoce la existencia de un Estado palestino “libre, soberano e independiente” desde 2018, una medida firmada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, hasta el momento la embajada de Colombia en Egipto es concurrente a nivel político para el territorio palestino.

Días antes de esa decisión, específicamente el 1 de mayo durante la conmemoración del Día de los Trabajadores, Petro anunció que rompería las relaciones diplomáticas con Israel al considerar que el gobierno de Benjamin Netanyahu comete genocidio. “No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nosotros", indicó el presidente en ese momento. "Si muere Palestina muere la humanidad", añadió.

Además de romper relaciones diplomáticas con Israel, Colombia apoyó el caso ante la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de Naciones Unidas, en el que Sudáfrica acusó a Israel de genocidio por sus acciones en Gaza y pidió que se ordene la suspensión de ataques.

La brutal agresión de Israel contra Gaza, que empezó el pasado 7 de octubre, deja más de 36.479 palestinos, el 71% de ellos mujeres, bebés y niños, en medio de una marcada crisis humanitaria.

FUENTE:TRT Español y agencias
