Gustavo Petro, presidente de Colombia, recibió la más alta condecoración de la Autoridad Palestina por su compromiso con denunciar y rechazar “la barbarie” que ocurre en Gaza.

“En momentos en los cuales la civilización está en entredicho, donde la oscuridad nos ha mostrado algunas de sus caras más amargas, donde lo que está en juego es la humanidad misma, su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma”, dijo Riyad Al-Malki, ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina en cabeza de Mahmud Abbas.

En Bogotá, antes de entregarle el Gran Collar del Estado de Palestina, Al-Malki añadió que Petro “con valentía y estoicismo le ha demostrado al mundo que vale la pena enfrentar la barbarie. ¿De qué otra manera se puede ganar un lugar en la historia si no es a través del camino del valor, la honestidad y la humanidad?”. También le agradeció “en nombre de los más de catorce millones de palestinos que hay en Gaza, en Cisjordania, Jerusalén, en la propia Israel y en la diáspora”.

Durante su discurso de aceptación, Petro señaló que si bien ha recibido muchas condecoraciones a lo largo de su vida, esta “es quizás la más valiosa por lo que significa”. Luego sostuvo que “estamos ya en una guerra, nos han convocado a una guerra, y es: o la extinción de la humanidad, o la revolución mundial por la vida, y lo que se está concentrando en Gaza, en tan pequeño espacio, es la condensación de ese conflicto”.

También reiteró la comparación entre las acciones militares Israel en Gaza y los campos de concentración nazis de la Segunda Guerra Mundial. En esa línea aseguró que “el fascismo está ascendiendo en el mundo. Hay que llamarlo como es, son los nazis que vuelven al poder, que se vienen a vengar”.

Y luego sostuvo: “Yo creo que en Gaza se está experimentando, hay un experimento corriendo, usando a Gaza como su laboratorio. Es un experimento pavoroso que tiene que ver con los nazis (...) Eso que se planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza, pero como un experimento para el mundo. Es que es así como nos quieren dominar”.