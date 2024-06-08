El relato es desgarrador: docenas de cadáveres que yacen en las calles de Rafah y múltiples heridos a los que las ambulancias no pueden llegar por los incesantes bombardeos de Israel. Esa fue la escena que le describió Suhayb al-Hams, director del Hospital Especializado de Kuwait en esa ciudad, a la Agencia Anadolu.

Al-Hams señaló que los cuerpos corresponden a personas asesinadas por el Ejército israelí. También encendió las alarmas por las dificultades para atender a los heridos. "La situación médica es extremadamente catastrófica después de que todos los hospitales de Rafah estén fuera de servicio debido a la continuación de la operación militar en Rafah", dijo.

En ese sentido, señaló como responsable a Israel de atacar directamente hospitales e instó a las organizaciones sanitarias internacionales a cumplir con sus responsabilidades y proporcionar a los hospitales combustible y suministros médicos.

A primera hora de este sábado, testigos y periodistas de la agencia AFP reportaron nuevos bombardeos en distintas zonas de Gaza, incluido el centro del asediado enclave, donde se han concentrado los ataques recientes.

Según el personal de rescate, al menos 28 palestinos han muerto en los bombardeos israelíes de los últimos días, incluidos tres en un edificio escolar de Gaza que albergaba a familias desplazadas.

Israel toma control del corredor entre Gaza y Egipto

Este viernes, los tanques israelíes llegaron al extremo suroeste de Rafah, donde francotiradores se apoderaron de edificios residenciales y terrenos elevados, de acuerdo a lo que relataron los residentes.

Las fuerzas de Israel avanzaron hasta el mar Mediterráneo en esa ciudad del sur de Gaza, y ahora controlan todo el corredor Filadelfia, una zona desmilitarizada de 14 kilómetros que se extiende a lo largo de la frontera entre el enclave y Egipto, dijeron testigos a la Agencia Anadolu. Con esta acción, el enclave queda completamente aislado.