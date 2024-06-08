El relato es desgarrador: docenas de cadáveres que yacen en las calles de Rafah y múltiples heridos a los que las ambulancias no pueden llegar por los incesantes bombardeos de Israel. Esa fue la escena que le describió Suhayb al-Hams, director del Hospital Especializado de Kuwait en esa ciudad, a la Agencia Anadolu.
Al-Hams señaló que los cuerpos corresponden a personas asesinadas por el Ejército israelí. También encendió las alarmas por las dificultades para atender a los heridos. "La situación médica es extremadamente catastrófica después de que todos los hospitales de Rafah estén fuera de servicio debido a la continuación de la operación militar en Rafah", dijo.
En ese sentido, señaló como responsable a Israel de atacar directamente hospitales e instó a las organizaciones sanitarias internacionales a cumplir con sus responsabilidades y proporcionar a los hospitales combustible y suministros médicos.
A primera hora de este sábado, testigos y periodistas de la agencia AFP reportaron nuevos bombardeos en distintas zonas de Gaza, incluido el centro del asediado enclave, donde se han concentrado los ataques recientes.
Según el personal de rescate, al menos 28 palestinos han muerto en los bombardeos israelíes de los últimos días, incluidos tres en un edificio escolar de Gaza que albergaba a familias desplazadas.
Israel toma control del corredor entre Gaza y Egipto
Este viernes, los tanques israelíes llegaron al extremo suroeste de Rafah, donde francotiradores se apoderaron de edificios residenciales y terrenos elevados, de acuerdo a lo que relataron los residentes.
Las fuerzas de Israel avanzaron hasta el mar Mediterráneo en esa ciudad del sur de Gaza, y ahora controlan todo el corredor Filadelfia, una zona desmilitarizada de 14 kilómetros que se extiende a lo largo de la frontera entre el enclave y Egipto, dijeron testigos a la Agencia Anadolu. Con esta acción, el enclave queda completamente aislado.
Los testigos informaron que ahora hay vehículos militares israelíes estacionados en la calle Al-Rashid, que va a lo largo del extremo occidental de Rafah, y señalaron que los francotiradores tienen instrucciones de disparar contra cualquiera que se mueva en la zona.
El Ejército de Israel bombardeó varias viviendas en la zona de Azba, al oeste de Al Qarya, así como en el barrio de Suwaydiya, lo que causó numerosas víctimas palestinas, añadieron los testigos.
Ataque a una escuela de la UNRWA
El jueves, Israel atacó una escuela de la agencia de la ONU para los palestinos refugiados (UNRWA), en la que se resguardaban personas desplazadas, incluidos mujeres y niños. El bombardeo cobró la vida de al menos 40 personas.
"Es sólo otro horrible ejemplo del precio que están pagando los civiles, esos hombres, mujeres y niños palestinos que simplemente están tratando de sobrevivir, que se ven obligados a moverse en una especie de círculo mortal alrededor de Gaza, tratando de encontrar seguridad", afirmó Stéphane Dujarric, portavoz de la ONU.
El ejército de Israel sostuvo que había bombardeado ese lugar porque albergaba, oculta, "una base de Hamás", y afirmó haber abatido a "17 terroristas".
Pero Hamás acusó al ejército israelí de divulgar "informaciones falsas" y afirmó que tres personas a las que Israel aseguró haber matado están en realidad "vivas" y que al menos dos personas murieron en otro sitio.
El jefe de la UNRWA, Philippe Lazzarini, recriminó a Israel haber bombardeado la escuela "sin aviso previo", pese que en ella se refugiaban "6.000 personas desplazadas" por la guerra.