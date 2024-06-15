Durante un intercambio con periodistas que mantuvo al regresar del G7, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacó la importancia de que Türkiye y España estén alineados sobre Palestina. También se refirió a la postura de Estados Unidos respecto a las masacres en Gaza y comentó sobre la situación en Siria.

Al ser consultado por las relaciones con España, el mandatario aseguró que es grato comprobar que los “sentimientos, reservas y reparos ante las masacres de Israel” son compartidos.

“Al reconocer a Palestina como Estado, España ha demostrado ser un faro de humanidad en la oscuridad, (...) sin embargo, para que el barco de la humanidad pueda continuar su viaje con seguridad, se necesitan más faros”, afirmó. En este sentido, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le manifestó que llevará a cabo más acciones.

Asimismo, aseguró que “nuestra perspectiva alineada con España sobre la cuestión palestina es significativa por varias razones, entre ellas, porque es un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN”.

“Su apoyo a la legítima resistencia de Palestina contra las acciones de Israel es muy importante. Creo que la posición de España de reconocer a Palestina como Estado provocará que otros países dejen de apoyar a Israel”, añadió.

“Con suerte, a medida que países como España tomen estas medidas, aumentará el número de naciones que se ponen del lado de la paz. Türkiye, España y nuestros aliados deben seguir prometiendo paz a la humanidad e intensificar nuestros esfuerzos para lograr este objetivo”, señaló.

En este punto, se refirió a la postura de Estados Unidos, que ha bloqueado las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel. Dijo que ciertas voces dentro de ese país están muy perturbadas por las atrocidades que ocurren en Gaza y que esto podría conducir a un punto de inflexión durante las elecciones.

La situación en Siria

El presidente Erdogan también advirtió que cualquier intento por parte del grupo terrorista PKK de celebrar supuestas elecciones en Siria enfrentaría una decidida oposición de Türkiye.