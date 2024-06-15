TÜRKİYE
Erdogan destaca que Türkiye y España están alineados sobre Palestina
El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se refirió a la importancia de estar alineados con España sobre la cuestión palestina y respondió varias consultas de periodistas al regresar del G7.
Recep Tayyip Erdogan regresó este sábado de Italia, donde participó del G7. / Foto: AA
15 de junio de 2024

Durante un intercambio con periodistas que mantuvo al regresar del G7, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan destacó la importancia de que Türkiye y España estén alineados sobre Palestina. También se refirió a la postura de Estados Unidos respecto a las masacres en Gaza y comentó sobre la situación en Siria.

Al ser consultado por las relaciones con España, el mandatario aseguró que es grato comprobar que los “sentimientos, reservas y reparos ante las masacres de Israel” son compartidos.

RelacionadoEl G7 acuerda utilizar activos rusos congelados para apoyar a Ucrania

“Al reconocer a Palestina como Estado, España ha demostrado ser un faro de humanidad en la oscuridad, (...) sin embargo, para que el barco de la humanidad pueda continuar su viaje con seguridad, se necesitan más faros”, afirmó. En este sentido, aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le manifestó que llevará a cabo más acciones.

Asimismo, aseguró que “nuestra perspectiva alineada con España sobre la cuestión palestina es significativa por varias razones, entre ellas, porque es un país miembro de la Unión Europea y de la OTAN”.

“Su apoyo a la legítima resistencia de Palestina contra las acciones de Israel es muy importante. Creo que la posición de España de reconocer a Palestina como Estado provocará que otros países dejen de apoyar a Israel”, añadió.

“Con suerte, a medida que países como España tomen estas medidas, aumentará el número de naciones que se ponen del lado de la paz. Türkiye, España y nuestros aliados deben seguir prometiendo paz a la humanidad e intensificar nuestros esfuerzos para lograr este objetivo”, señaló.

RelacionadoErdogan elogia posición de Sánchez sobre Gaza en cumbre Türkiye-España

En este punto, se refirió a la postura de Estados Unidos, que ha bloqueado las medidas del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel. Dijo que ciertas voces dentro de ese país están muy perturbadas por las atrocidades que ocurren en Gaza y que esto podría conducir a un punto de inflexión durante las elecciones.

La situación en Siria

El presidente Erdogan también advirtió que cualquier intento por parte del grupo terrorista PKK de celebrar supuestas elecciones en Siria enfrentaría una decidida oposición de Türkiye.

Consultado sobre esta situación, dijo que lo que ocurre allí no es una elección, sino una forma de legitimar y permitir que los grupos terroristas se establezcan.

Luego, aseguró que el régimen sirio no permitirá que esta situación avance y dijo que el Gobierno turco está en contacto regular con Rusia sobre este tema.

Añadió también que, si tal situación ocurre, Türkiye movilizará unidades y no permitirá que los grupos terroristas se establezcan.

El grupo terrorista había anunciado anteriormente que las supuestas elecciones locales, previstas para el 11 de junio en los territorios ocupados, fueron pospuestas hasta el 18 de agosto.

Aviones Eurofighter Typhoons

Durante el intercambio con periodistas, Erdogan también fue consultado sobre la adquisición de los aviones Eurofighter Typhoons.

En este sentido, señaló que los aviones Eurofighter Typhoon -fabricados en conjunto por Alemania, Reino Unido, Italia y España-son importantes para el país, ya que ayudarán a cumplir su deber con los aliados de la OTAN, y dijo que sostuvo conversaciones con Sánchez sobre el tema.

"Nuestro enfoque es claro: preferimos satisfacer nuestras necesidades principalmente a partir de nuestros aliados de la OTAN. Sin embargo, si al final del proceso se obtiene un resultado negativo, no nos faltarán alternativas", afirmó, y puso como alternativa el avión caza KAAN.

Erdogan respondió estas preguntas al regresar de la cumbre del G7, que se llevó a cabo en Italia. Este grupo lo conforman Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos.

Para esta cumbre también se invitó al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; al primer ministro de India Narendra Modi, y al presidente de Türkiye. También asistió el papa Francisco.

FUENTE:TRT Español
