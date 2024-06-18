El Gobierno de Perú anunció que investigará las denuncias de abuso sexual que presentaron cientos de menores indígenas contra maestros en una región selvática del país.

"Se tienen que investigar los hechos, vamos a estar con las víctimas", dijo este lunes el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, a medios internacionales.

"Rechazamos toda forma de abuso sexual", añadió.

Un total de 524 casos de violaciones y abusos que se remontan a 2010 fueron denunciados por niñas y niños del grupo indígena awajún que asistieron a escuelas públicas en la provincia de Condorcanqui, en el norte de Perú.

Los presuntos abusos cometidos en residencias escolares los denunció el mes pasado Rosemary Pioc, representante de una asociación de mujeres awajún.