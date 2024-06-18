AMÉRICA LATINA
Perú investiga denuncias de abuso sexual infantil en escuelas indígenas
Un total de 524 casos de violación y de abuso, que se remontan a 2010, han sido denunciados por niñas y niños del grupo indígena awajún que asistían a escuelas públicas.
El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó que se investigarán los presuntos abusos sexuales de 500 estudiantes indígenas awajún por parte de profesores. / Foto: AFP
18 de junio de 2024

El Gobierno de Perú anunció que investigará las denuncias de abuso sexual que presentaron cientos de menores indígenas contra maestros en una región selvática del país.

"Se tienen que investigar los hechos, vamos a estar con las víctimas", dijo este lunes el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, a medios internacionales.

"Rechazamos toda forma de abuso sexual", añadió.

Un total de 524 casos de violaciones y abusos que se remontan a 2010 fueron denunciados por niñas y niños del grupo indígena awajún que asistieron a escuelas públicas en la provincia de Condorcanqui, en el norte de Perú.

Los presuntos abusos cometidos en residencias escolares los denunció el mes pasado Rosemary Pioc, representante de una asociación de mujeres awajún.

El anuncio de la investigación se da después de que dos ministros del gobierno desataran una amplia indignación al equiparar los supuestos abusos con "prácticas culturales".

"Decir que se trata de prácticas culturales es avalar estas acciones... La violación no es una práctica en nuestra comunidad", dijo Pioc a la radio RPP este lunes.

Adrianzen afirmó que las víctimas "tendrán que recibir atención integral de salud", incluida ayuda psicológica y tratamiento contra el VIH, si fuera necesario.

El Defensor del Pueblo de Perú pidió el lunes que los maestros implicados sean "retirados inmediatamente" de las escuelas en las que enseñaban.

