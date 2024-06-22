Alrededor de 580.000 haitianos han huido de sus hogares debido a la violencia de las pandillas, un aumento del 60% desde marzo, según una agencia de Naciones Unidas.

"Las cifras que vemos hoy son consecuencia directa de años de violencia -que alcanzó un nuevo pico en febrero- y su catastrófico impacto humanitario", dijo el martes Philippe Branchat, director de la Organización Internacional para las Migraciones.

"La interminable crisis en Haití está empujando a más personas a huir de sus hogares y dejar todo atrás. Es más, para muchos de ellos no es la primera vez", añadió.

La OIM emitió un informe que decía que Haití tiene ahora 578.074 personas desplazadas, en comparación con las 362.551 a principios de marzo.

"El año ni siquiera ha llegado a la mitad y la cifra de desplazados ya ha llegado a la misma que la de todo el 2023" recalcó.