Alrededor de 580.000 haitianos han huido de sus hogares debido a la violencia de las pandillas, un aumento del 60% desde marzo, según una agencia de Naciones Unidas.
"Las cifras que vemos hoy son consecuencia directa de años de violencia -que alcanzó un nuevo pico en febrero- y su catastrófico impacto humanitario", dijo el martes Philippe Branchat, director de la Organización Internacional para las Migraciones.
"La interminable crisis en Haití está empujando a más personas a huir de sus hogares y dejar todo atrás. Es más, para muchos de ellos no es la primera vez", añadió.
La OIM emitió un informe que decía que Haití tiene ahora 578.074 personas desplazadas, en comparación con las 362.551 a principios de marzo.
"El año ni siquiera ha llegado a la mitad y la cifra de desplazados ya ha llegado a la misma que la de todo el 2023" recalcó.
Alrededor de 10 millones de personas viven en Haití, donde un gobierno recién formado está intentando restablecer el orden después de un prolongado caos provocado por la violencia de las pandillas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.
Haití se ha visto sacudido durante mucho tiempo por este tipo de agitación, pero a finales de febrero grupos armados lanzaron ataques coordinados en la capital, diciendo que querían derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry.
Henry anunció a principios de marzo que dimitiría y entregaría el poder ejecutivo a un consejo de transición que conduciría al país hacia nuevas elecciones. Sin embargo, no se han celebrado elecciones en Haití desde 2016, aunque recientemente, se nombró a un nuevo primer ministro y gabinete en funciones.
El aumento en el número de haitianos desplazados parte principalmente de la capital Puerto Príncipe hasta otras provincias, que carecen de recursos para atenderlos, según el informe.