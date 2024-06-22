AMÉRICA LATINA
3 MIN DE LECTURA
Aumenta un 60% el número de desplazados por violencia de pandillas en Haití
Un informe de la ONU revela las devastadoras consecuencias de la violencia de las pandillas en Haití, que deja alrededor de 600.000 personas desplazadas en 2024 y recalca la necesidad de tomar medidas urgentes.
Aumenta un 60% el número de desplazados por violencia de pandillas en Haití
Alrededor de 10 millones de personas viven en Haití, donde un gobierno recién formado está intentando restablecer el orden después de un caos prolongado provocado por la violencia de las pandillas. / Foto: Reuters
22 de junio de 2024

Alrededor de 580.000 haitianos han huido de sus hogares debido a la violencia de las pandillas, un aumento del 60% desde marzo, según una agencia de Naciones Unidas.

"Las cifras que vemos hoy son consecuencia directa de años de violencia -que alcanzó un nuevo pico en febrero- y su catastrófico impacto humanitario", dijo el martes Philippe Branchat, director de la Organización Internacional para las Migraciones.

"La interminable crisis en Haití está empujando a más personas a huir de sus hogares y dejar todo atrás. Es más, para muchos de ellos no es la primera vez", añadió.

La OIM emitió un informe que decía que Haití tiene ahora 578.074 personas desplazadas, en comparación con las 362.551 a principios de marzo.

"El año ni siquiera ha llegado a la mitad y la cifra de desplazados ya ha llegado a la misma que la de todo el 2023" recalcó.

Recomendados

Alrededor de 10 millones de personas viven en Haití, donde un gobierno recién formado está intentando restablecer el orden después de un prolongado caos provocado por la violencia de las pandillas, especialmente en la capital, Puerto Príncipe.

Haití se ha visto sacudido durante mucho tiempo por este tipo de agitación, pero a finales de febrero grupos armados lanzaron ataques coordinados en la capital, diciendo que querían derrocar al entonces primer ministro Ariel Henry.

Henry anunció a principios de marzo que dimitiría y entregaría el poder ejecutivo a un consejo de transición que conduciría al país hacia nuevas elecciones. Sin embargo, no se han celebrado elecciones en Haití desde 2016, aunque recientemente, se nombró a un nuevo primer ministro y gabinete en funciones.

El aumento en el número de haitianos desplazados parte principalmente de la capital Puerto Príncipe hasta otras provincias, que carecen de recursos para atenderlos, según el informe.

FUENTE:TRTWorld and agencies
Explora
La ONG de Medellín que se inspira en las utopías de Eduardo Galeano para transformar la realidad
Por Santiago Peluffo Soneyra
La disputa entre Colombia y EE.UU. escala con más revocaciones de visas y respuesta de Petro
Maduro abre consultas sobre decreto de conmoción que da poderes de seguridad ante tensión con EE.UU.
Rusia advierte contra usar fuerzas de la ONU en Haití para encubrir acciones militares en Venezuela
Venezuela realiza maniobras costeras en medio del despliegue naval de EE.UU.
EE.UU. revoca la visa del presidente colombiano Gustavo Petro
Enviado de EE.UU. dice tener diálogo con Venezuela mientras Maduro convoca simulacro nacional
Milei reafirma apoyo a Israel tras reunión con Netanyahu en Nueva York, mientras crecen las críticas
Lula afirma que Trump está “mal informado” sobre Brasil y promete “corregirlo” en futuras reuniones
Por Baba Umar
Ecuador a referéndum: corte aprueba consulta de Noboa para Asamblea Constituyente y bases militares
Múltiples sismos sacuden Venezuela en plena noche, y también se sienten en Colombia
Maduro evalúa declarar "estado de conmoción", mientras EE.UU. lanza pruebas de misiles desde Florida
Seguridad regional de Latinoamérica, en la mira: lazos de la OTAN con Colombia, Ecuador y Argentina
Por Daniel Morales Ruvalcaba
Presidentes de Latinoamérica y EE.UU. en la Asamblea General de la ONU: las claves de sus discursos
EE.UU. rechaza carta de Maduro para dialogar: “La postura sobre Venezuela no ha cambiado”
Carta de Maduro a Trump invita a "preservar paz con diálogo" y rechaza "fake news" de narcotráfico