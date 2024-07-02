La destrucción y la muerte de las bombas de Israel volvieron a extenderse sobre la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, horas después de que el Ejército de ese país emitiera órdenes de evacuación para ciertas áreas densamente pobladas y obligara a cientos de palestinos a huir de nuevo.
Testigos en el enclave asegura que se lanzaron múltiples ataques en Jan Yunis y sus alrededores, donde ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas, según una fuente médica y la Media Luna Roja Palestina.
Evacuación de hospital
Horas antes y en respuesta a la advertencia israelí, personal médico comenzó a evacuar a pacientes, heridos y parte de los equipos de salud del Hospital Europeo de Gaza en Jan Younis. El centro está ubicado en una de las áreas donde los residentes recibieron ultimátums por mensaje de texto de Israel para salir de la zona.
Fuentes médicas dijeron a la Agencia Anadolu que los equipos de salud trasladaron a varios pacientes al Hospital Nasser en el centro de Jan Yunis. Y agregaron que personal técnico del hospital también sacó algunos dispositivos y equipos médicos por temor a que sufrieran daños si el ejército israelí impactaba el lugar.
Un corresponsal de Anadolu además informó que personas desplazadas también desmantelaron sus tiendas alrededor del hospital y se trasladaron a otros lugares luego de recibir las amenazas de invasión del ejército israelí. Las fuerzas de Tel Aviv aseguraron que el área se había convertido en una "zona de combate peligrosa". Por lo que pidió a la gente que se dirigiera a regiones catalogadas como humanitarias en la parte occidental de la ciudad, conocida como Al-Mawasi.
El Hospital Europeo de Gaza es uno de los pocos hospitales que aún funcionan en el enclave, pues el ejército israelí ha atacado deliberada y sistemáticamente la mayoría de estos centros de salud en el curso de su brutal agresión, lo que ha dejado a la mayoría de ellos fuera de servicio.
Ataques incesantes
La ronda de bombardeos de Israel este martes ocurre luego de los cohetes que lanzó la Yihad Islámica, un grupo que se opone a Israel. Los cohetes fueron lanzados contra comunidades israelíes fronterizas con Gaza "en respuesta a los crímenes del enemigo sionista contra nuestro pueblo palestino", según las Brigadas Al Quds, brazo armado de la Yihad Islámica.
Previamente el lunes, Israel también había ejecutado ataques en otras partes de Gaza y ordenado evacuar Al Qarara, Bani Suhaila y otros poblados de Rafah y Jan Yunis.
Testigos y agencias de defensa civil reportaron bombardeos israelíes en Rafah y el campamento de refugiados de Nuseirat, en el centro.
En el distrito Shujaiya, de Ciudad de Gaza, donde arrecian los combates, testigos reportaron intensos disparos de tanques israelíes.
Un periodista de AFP informó que helicópteros israelíes dispararon contra casas en Shujaiya, mientras el brazo armado de Hamás, las brigadas Ezedin al Qasam, combatían en ese distrito y en Rafah.
Israel, desacatando una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exige un alto el fuego inmediato, enfrenta una creciente condena internacional en medio de su continua y brutal ofensiva contra Gaza desde el ataque del 7 de octubre de 2023 que realizó el grupo palestino Hamás.
Desde entonces, al menos 37.900 palestinos han muerto, en su mayoría mujeres y niños, y alrededor de 87.060 han resultado heridos, según las autoridades locales de salud.
Más de ocho meses después de que comenzara la ofensiva israelí, vastas zonas de Gaza yacen en ruinas en medio de un bloqueo devastador de alimentos, agua potable y medicinas.
Israel enfrenta una acusación de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo último fallo le ordenó detener inmediatamente su operación militar en la ciudad de Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de la guerra antes de ser invadido el 6 de mayo.