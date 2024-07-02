La destrucción y la muerte de las bombas de Israel volvieron a extenderse sobre la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, horas después de que el Ejército de ese país emitiera órdenes de evacuación para ciertas áreas densamente pobladas y obligara a cientos de palestinos a huir de nuevo.

Testigos en el enclave asegura que se lanzaron múltiples ataques en Jan Yunis y sus alrededores, donde ocho personas murieron y más de 30 resultaron heridas, según una fuente médica y la Media Luna Roja Palestina.

Evacuación de hospital

Horas antes y en respuesta a la advertencia israelí, personal médico comenzó a evacuar a pacientes, heridos y parte de los equipos de salud del Hospital Europeo de Gaza en Jan Younis. El centro está ubicado en una de las áreas donde los residentes recibieron ultimátums por mensaje de texto de Israel para salir de la zona.

Fuentes médicas dijeron a la Agencia Anadolu que los equipos de salud trasladaron a varios pacientes al Hospital Nasser en el centro de Jan Yunis. Y agregaron que personal técnico del hospital también sacó algunos dispositivos y equipos médicos por temor a que sufrieran daños si el ejército israelí impactaba el lugar.

Un corresponsal de Anadolu además informó que personas desplazadas también desmantelaron sus tiendas alrededor del hospital y se trasladaron a otros lugares luego de recibir las amenazas de invasión del ejército israelí. Las fuerzas de Tel Aviv aseguraron que el área se había convertido en una "zona de combate peligrosa". Por lo que pidió a la gente que se dirigiera a regiones catalogadas como humanitarias en la parte occidental de la ciudad, conocida como Al-Mawasi.

El Hospital Europeo de Gaza es uno de los pocos hospitales que aún funcionan en el enclave, pues el ejército israelí ha atacado deliberada y sistemáticamente la mayoría de estos centros de salud en el curso de su brutal agresión, lo que ha dejado a la mayoría de ellos fuera de servicio.

Ataques incesantes