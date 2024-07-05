El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció que planea extenderle una invitación a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, así como al líder del régimen sirio, Bashar al Assad, para dar comienzo a un nuevo proceso con Siria.
Mientras regresaba en avión de Astana, la capital de Kazajistán, donde participó en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), Erdogan dijo a periodistas que los años de destrucción en la guerra siria demostraron que se necesita establecer un mecanismo para una solución permanente.
El presidente turco señaló que la reciente calma lograda sobre el terreno podría abrir la puerta a la paz a través de políticas y enfoques sabios, libres de prejuicios y centrados en soluciones.
"La inestabilidad en la región, que proporciona un espacio para las organizaciones terroristas, en especial el PKK/PYD/YPG, es un problema", afirmó.
"Erradicar estas estructuras terroristas sin discriminación es crucial para la construcción del futuro de Siria", insistió.
Al subrayar la importancia de mantener la integridad territorial de Siria, el presidente Erdogan dijo que Türkiye siempre ha extendido una mano amistosa a su vecino y que seguirá haciéndolo.
“Siempre apoyaremos una Siria próspera, unificada y completa que adopte un nuevo contrato social basado en la justicia, la dignidad y la inclusión”, dijo.
Poner fin a la guerra en Ucrania
Türkiye defiende la integridad territorial de Ucrania y se opone a la anexión ilegal rusa de la península de Crimea y otras partes. Pero Ankara también cree que castigar duramente a Rusia podría no ayudar a enfrentar el conflicto.
Como miembro de la OTAN, Türkiye se encuentra en una posición única para desempeñar el papel de pacificador y ha estado haciendo esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
Al margen de la cumbre de la OCS, el presidente Erdogan se reunió con su homólogo ruso Putin.
"En mi reunión con el señor Putin discutimos el tema de la mediación", dijo el mandatario turco.
Erdogan también explicó que le preguntó a Putin cómo podrían abordar la idea de empezar un nuevo proceso y crear un corredor a través de Türkiye para entregar cereales a África y otras regiones vulnerables a la seguridad alimentaria.
Y añadió que el presidente ruso mantuvo el objetivo de la Iniciativa de Granos de Estambul.
Después de la apertura del Centro Conjunto de Coordinación (JCC) con sede en Estambul, que supervisó el envío a través del mar Negro, zarparon cientos de barcos transportando más de 600.000 toneladas de cereales necesarios para aliviar la escasez de alimentos en todo el mundo. Sin embargo, el acuerdo finalizó en febrero de 2024.
“Es muy beneficioso seguir desarrollando esto, porque Putin tiene una cierta postura contra Europa. Dado que Europa ha apuntado a Rusia en este proceso, Rusia ve a Europa y a Occidente de forma negativa”, destacó Erdogan.
Respecto a África, Erdogan afirmó que Putin movilizaría todos "los recursos de Rusia porque (esa población) está empobrecida", lo que no sería el caso de Europa, ya que Putin afirmó: "Mis recursos no los beneficiarán".
"Con los resultados que logremos en este sentido, creo que haremos que el corredor de cereales del mar Negro vuelva a operar", afirmó Erdogan.
“Esta guerra no beneficia ni a Rusia ni a Ucrania. Los únicos ganadores de la guerra son los mercaderes de sangre y muerte”, afirmó.
“Quiero creer que se reducirán las tensiones y se podrá construir un terreno para la paz. Como lo hemos hecho hasta ahora, estamos dispuestos a poner de nuestra parte para crear y mantener ese terreno”.
Relaciones con la OTAN
El presidente Erdogan también habló de las relaciones de Türkiye con la OTAN, al tener el segundo ejército más grande de la alianza de seguridad.
“Expresamos las expectativas de Türkiye respecto de la OTAN en cada oportunidad. Es importante fortalecer la unidad y la cohesión de la alianza para preservar y enriquecer el espíritu de solidaridad”, subrayó Erdogan.
"Especialmente, al enfrentar problemas globales como el terrorismo, los países de la OTAN deben actuar de una manera que responda a su seguridad e intereses", dijo.
Sin embargo, criticó a la OTAN por no haber dado apoyo a Türkiye en su lucha contra el terrorismo.
"Es decepcionante que, contrario al espíritu de unidad de la OTAN, nuestros aliados nos hayan dejado solos en esta lucha e incluso hayan mostrado actitudes que alientan a las organizaciones terroristas", dijo Erdogan.
"Seguiremos compartiendo nuestras opiniones sobre estos asuntos con el señor Rutte”, dijo en referencia al recién elegido secretario general de la OTAN.
“Explicaremos a nuestros aliados, no sólo al secretario general sino también en todas las plataformas, especialmente en la Cumbre de la OTAN, lo que pensamos, proponemos y hacemos con respecto a todos los desafíos que enfrentamos”.
Alarmas sobre una Tercera Guerra Mundial
Los líderes mundiales, incluido el presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy, el presidente de Serbia Aleksandar Vucic, el primer ministro de Hungría Viktor Orban e incluso el expresidente y candidato presidencial de EE.UU. Donald Trump, han encendido las alarmas sobre el riesgo de una Tercera Guerra Mundial.
En su respuesta a la pregunta de un periodista, el presidente Erdogan dijo que reconocía tales llamados y dijo: "Desafortunadamente hay países y grupos en Occidente que están provocando este problema".
“Tienen un enfoque que podría conducir a la Tercera Guerra Mundial. Los traficantes de armas necesitan un mercado, y Occidente es su mercado”, dijo Erdogan.
Citando al presidente ruso Putin, Erdogan dijo que no hay un tiempo determinado para la paz, pero que la cuestión principal es el peso que mediadores como usted (Türkiye) pueden ejercer.
"Ahora estamos tratando de ejercer nuestra influencia", dijo Erdogan.
“Esperamos que esta guerra entre Rusia y Ucrania llegue pronto a su fin. Seguimos y damos seguimiento a la situación”.