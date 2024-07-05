El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, anunció que planea extenderle una invitación a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, así como al líder del régimen sirio, Bashar al Assad, para dar comienzo a un nuevo proceso con Siria.

Mientras regresaba en avión de Astana, la capital de Kazajistán, donde participó en la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), Erdogan dijo a periodistas que los años de destrucción en la guerra siria demostraron que se necesita establecer un mecanismo para una solución permanente.

El presidente turco señaló que la reciente calma lograda sobre el terreno podría abrir la puerta a la paz a través de políticas y enfoques sabios, libres de prejuicios y centrados en soluciones.

"La inestabilidad en la región, que proporciona un espacio para las organizaciones terroristas, en especial el PKK/PYD/YPG, es un problema", afirmó.

"Erradicar estas estructuras terroristas sin discriminación es crucial para la construcción del futuro de Siria", insistió.

Al subrayar la importancia de mantener la integridad territorial de Siria, el presidente Erdogan dijo que Türkiye siempre ha extendido una mano amistosa a su vecino y que seguirá haciéndolo.

“Siempre apoyaremos una Siria próspera, unificada y completa que adopte un nuevo contrato social basado en la justicia, la dignidad y la inclusión”, dijo.

Poner fin a la guerra en Ucrania

Türkiye defiende la integridad territorial de Ucrania y se opone a la anexión ilegal rusa de la península de Crimea y otras partes. Pero Ankara también cree que castigar duramente a Rusia podría no ayudar a enfrentar el conflicto.

Como miembro de la OTAN, Türkiye se encuentra en una posición única para desempeñar el papel de pacificador y ha estado haciendo esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al margen de la cumbre de la OCS, el presidente Erdogan se reunió con su homólogo ruso Putin.

"En mi reunión con el señor Putin discutimos el tema de la mediación", dijo el mandatario turco.

Erdogan también explicó que le preguntó a Putin cómo podrían abordar la idea de empezar un nuevo proceso y crear un corredor a través de Türkiye para entregar cereales a África y otras regiones vulnerables a la seguridad alimentaria.

Y añadió que el presidente ruso mantuvo el objetivo de la Iniciativa de Granos de Estambul.

Después de la apertura del Centro Conjunto de Coordinación (JCC) con sede en Estambul, que supervisó el envío a través del mar Negro, zarparon cientos de barcos transportando más de 600.000 toneladas de cereales necesarios para aliviar la escasez de alimentos en todo el mundo. Sin embargo, el acuerdo finalizó en febrero de 2024.

“Es muy beneficioso seguir desarrollando esto, porque Putin tiene una cierta postura contra Europa. Dado que Europa ha apuntado a Rusia en este proceso, Rusia ve a Europa y a Occidente de forma negativa”, destacó Erdogan.

Respecto a África, Erdogan afirmó que Putin movilizaría todos "los recursos de Rusia porque (esa población) está empobrecida", lo que no sería el caso de Europa, ya que Putin afirmó: "Mis recursos no los beneficiarán".

"Con los resultados que logremos en este sentido, creo que haremos que el corredor de cereales del mar Negro vuelva a operar", afirmó Erdogan.