El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó este domingo a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Israel para que detenga los ataques y las masacres inhumanas contra los palestinos.
“Israel no puede continuar con esta brutalidad y salvajismo por más tiempo. Tel Aviv debe dejar de insistir en llevar a cabo estas masacres y finalizar estos ataques inhumanos”, sostuvo el mandatario.
Asimismo, Erdogan afirmó que ese país debe abandonar “su intención de propagar conflictos en la región”, y que Estados Unidos y los países occidentales deben dejar de apoyar a Israel en este sentido.
“Hasta ahora, es Israel quien ha insistido en los ataques y ha continuado con las masacres. Es Israel quien pisotea los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora están amenazando a Líbano para propagar los conflictos”, señaló.
También destacó que Ankara estuvo del lado de la paz desde el principio.
“Türkiye es el país que ha expresado la necesidad de poner fin a estos conflictos y lograr una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967 para asegurar una paz duradera”, añadió, enfatizando la necesidad urgente de lograr un alto el fuego permanente.
Relaciones bilaterales
Asimismo, durante un diálogo con periodistas, el presidente se refirió a las relaciones de Türkiye con Siria, Irán y Londres.
Erdogan indicó que si Bashar Al Assad toma medidas para mejorar las relaciones bilaterales, Ankara responderá positivamente. Además, destacó que le extenderá una invitación para visitar Türkiye.
Por otro lado, habló sobre las recientes elecciones en Irán, y envió sus felicitaciones al presidente electo, Masoud Pezeshkian. Señaló la importancia de las relaciones entre ambos países, que tienen lazos históricos y culturales.
El jefe de Estado turco también felicitó al nuevo primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y destacó que las relaciones bilaterales con Londres están profundamente arraigadas.
En este sentido, afirmó que Ankara ha trabajado tanto con primeros ministros laboristas como conservadores, y agregó que “lo que importa es trabajar hacia los intereses comunes de ambos países”.
Doble estándar en la Eurocopa
Durante el vuelo de regreso de Alemania, donde había viajado para brindar su apoyo a la selección nacional de fútbol en el partido de cuartos de final de la Eurocopa, el presidente se manifestó sobre la sanción de la UEFA al futbolista Merih Demiral por su gesto de “Lobo Gris” mientras celebraba un gol.
“El castigo dado a Merih Demiral fue una decisión aparentemente tomada desde el principio. Si el problema es penalizar el signo del Lobo Gris, entonces, ¿qué pasa con los alemanes que tienen el águila? ¿Se penaliza al águila? No. Los franceses tienen el gallo, ¿se penaliza al gallo? No”, expresó.
“Sin embargo, la sanción dada a Merih por hacer el signo del Lobo Gris, que es parte de nuestras leyendas, en medio de la emoción de ese gol y de los goles sucesivos, no es un castigo dirigido personalmente a Merih. Es, de hecho, un castigo dirigido a la nación turca en su conjunto”, concluyó el presidente Erdogan.