TÜRKİYE
4 MIN DE LECTURA
Presidente Erdogan: “Israel debe detener estas masacres inhumanas”
El mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, reiteró que Israel no debe continuar con los brutales ataques a los palestinos y pidió a la comunidad internacional aumentar la presión sobre este país.
Presidente Erdogan: “Israel debe detener estas masacres inhumanas”
Recep Tayyip Erdogan dialogó con periodistas al regresar de Alemania. / Foto: AA
7 de julio de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó este domingo a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Israel para que detenga los ataques y las masacres inhumanas contra los palestinos.

“Israel no puede continuar con esta brutalidad y salvajismo por más tiempo. Tel Aviv debe dejar de insistir en llevar a cabo estas masacres y finalizar estos ataques inhumanos”, sostuvo el mandatario.

RelacionadoErdogan reitera su intención de mejorar las relaciones con Siria

Asimismo, Erdogan afirmó que ese país debe abandonar “su intención de propagar conflictos en la región”, y que Estados Unidos y los países occidentales deben dejar de apoyar a Israel en este sentido.

“Hasta ahora, es Israel quien ha insistido en los ataques y ha continuado con las masacres. Es Israel quien pisotea los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora están amenazando a Líbano para propagar los conflictos”, señaló.

También destacó que Ankara estuvo del lado de la paz desde el principio.

“Türkiye es el país que ha expresado la necesidad de poner fin a estos conflictos y lograr una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967 para asegurar una paz duradera”, añadió, enfatizando la necesidad urgente de lograr un alto el fuego permanente.

Relaciones bilaterales

Asimismo, durante un diálogo con periodistas, el presidente se refirió a las relaciones de Türkiye con Siria, Irán y Londres.

Recomendados

Erdogan indicó que si Bashar Al Assad toma medidas para mejorar las relaciones bilaterales, Ankara responderá positivamente. Además, destacó que le extenderá una invitación para visitar Türkiye.

Por otro lado, habló sobre las recientes elecciones en Irán, y envió sus felicitaciones al presidente electo, Masoud Pezeshkian. Señaló la importancia de las relaciones entre ambos países, que tienen lazos históricos y culturales.

RelacionadoElecciones en Irán: el reformista Masoud Pezeshkian es el nuevo presidente

El jefe de Estado turco también felicitó al nuevo primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y destacó que las relaciones bilaterales con Londres están profundamente arraigadas.

En este sentido, afirmó que Ankara ha trabajado tanto con primeros ministros laboristas como conservadores, y agregó que “lo que importa es trabajar hacia los intereses comunes de ambos países”.

Doble estándar en la Eurocopa

Durante el vuelo de regreso de Alemania, donde había viajado para brindar su apoyo a la selección nacional de fútbol en el partido de cuartos de final de la Eurocopa, el presidente se manifestó sobre la sanción de la UEFA al futbolista Merih Demiral por su gesto de “Lobo Gris” mientras celebraba un gol.

“El castigo dado a Merih Demiral fue una decisión aparentemente tomada desde el principio. Si el problema es penalizar el signo del Lobo Gris, entonces, ¿qué pasa con los alemanes que tienen el águila? ¿Se penaliza al águila? No. Los franceses tienen el gallo, ¿se penaliza al gallo? No”, expresó.

“Sin embargo, la sanción dada a Merih por hacer el signo del Lobo Gris, que es parte de nuestras leyendas, en medio de la emoción de ese gol y de los goles sucesivos, no es un castigo dirigido personalmente a Merih. Es, de hecho, un castigo dirigido a la nación turca en su conjunto”, concluyó el presidente Erdogan.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Ataque israelí asesina a Yahya Barzaq, fotoperiodista que colaboraba con TRT desde Gaza
"Por una paz justa y duradera”: líderes globales apoyan el plan de Trump para alto el fuego en Gaza
Por qué la reunión de Erdogan y Trump podría ser un punto de inflexión en la relación Türkiye-EE.UU
El movimiento Residuo Cero de Türkiye cumple 8 años de impacto económico, ambiental y global
Es hora de un nuevo enfoque para resolver la cuestión de Chipre: presidente de la RTCN
Presidente Erdogan celebra el apoyo de la ONU a Palestina y destaca diálogo constructivo con Trump
Maratón diplomático: las reuniones clave de Erdogan con líderes mundiales durante la Asamblea de ONU
Türkiye y EE.UU. firman acuerdo para profundizar cooperación en energía nuclear
Trump elogia a Erdogan como líder “altamente respetado” en la Casa Blanca y promete estrechar lazos
Primera dama de Türkiye advierte de "época oscura" donde el agua se utiliza como "arma de genocidio"
Erdogan llega a Washington para reunirse con Trump en la Casa Blanca tras encuentro sobre Gaza
Erdogan se reúne con Al-Sharaa y pide levantar sanciones sobre Siria lo antes posible
Primera dama de Türkiye, Emine Erdogan, se reúne con homóloga de Gabón, y abordan temas ambientales
Erdogan y Trump celebran una reunión sobre Gaza que califican de “muy productiva y muy exitosa”
"A niños en Gaza tienen que amputarles las manos sin anestesia”: Erdogan denuncia genocidio ante ONU
Primera dama de Türkiye muestra patrimonio de Anatolia en exposición especial y pide acción por Gaza