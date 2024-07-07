El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó este domingo a la comunidad internacional a aumentar la presión sobre Israel para que detenga los ataques y las masacres inhumanas contra los palestinos.

“Israel no puede continuar con esta brutalidad y salvajismo por más tiempo. Tel Aviv debe dejar de insistir en llevar a cabo estas masacres y finalizar estos ataques inhumanos”, sostuvo el mandatario.

Asimismo, Erdogan afirmó que ese país debe abandonar “su intención de propagar conflictos en la región”, y que Estados Unidos y los países occidentales deben dejar de apoyar a Israel en este sentido.

“Hasta ahora, es Israel quien ha insistido en los ataques y ha continuado con las masacres. Es Israel quien pisotea los derechos humanos y el derecho internacional. Ahora están amenazando a Líbano para propagar los conflictos”, señaló.

También destacó que Ankara estuvo del lado de la paz desde el principio.

“Türkiye es el país que ha expresado la necesidad de poner fin a estos conflictos y lograr una solución de dos Estados basada en las fronteras de 1967 para asegurar una paz duradera”, añadió, enfatizando la necesidad urgente de lograr un alto el fuego permanente.

Relaciones bilaterales

Asimismo, durante un diálogo con periodistas, el presidente se refirió a las relaciones de Türkiye con Siria, Irán y Londres.