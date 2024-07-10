La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alarmas por la gravedad de la crisis médica y sanitaria en Gaza, luego de que Israel emitiera nuevas órdenes de evacuación para la mayor ciudad del enclave.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, subrayó este martes el impacto severo que estas órdenes producen en los ya limitados servicios médicos de Gaza.

"Realmente no existe ningún rincón seguro en Gaza", sostuvo Ghebreyesus en un comunicado. "Los reportes más recientes sobre las órdenes de evacuación en la Ciudad de Gaza obstaculizarán aún más la prestación de cuidados vitales muy limitados”, insistió.

La OMS informó previamente que hospitales clave como Al-Ahli están fuera de servicio.

Los pacientes en estos centros hospitalarios debieron evacuar por sus propios medios, recibir el alta temprana o ser remitidos a otros hospitales.

Kamal Adwan y los hospitales de Indonesia, que ahora son responsables de estos pacientes, enfrentan una grave escasez de combustible, camas y suministros médicos para tratar traumas.

El Hospital de Indonesia funciona actualmente al triple de su capacidad, con muchas dificultades para hacer frente a la afluencia de pacientes.

El hospital Al-Helou, situado dentro de los bloques afectados por las órdenes de evacuación, sigue en funcionanmiento pero sólo parcialmente.

Mientras tanto, los hospitales de As-Sahaba y Al-Shifa, que están cerca de las zonas de evacuación, continúan operando por el momento, aunque su situación es precaria dada la proximidad a las zonas de conflicto.

Además, seis puntos médicos y dos centros de atención primaria de salud se encuentran dentro de las zonas de evacuación, lo que sobrecarga aún más la infraestructura sanitaria.

Ghebreyesus advirtió que estas instalaciones médicas clave podrían dejar de funcionar rápidamente debido a los ataques en sus alrededores o a las obstrucciones para acceder.

La OMS ha pedido un alto el fuego para garantizar que la ayuda médica pueda llegar a quienes la necesitan con urgencia y que los heridos puedan recibir la atención adecuada.

Hospitales de campaña en Rafah se trasladan al centro

De los 36 hospitales en Gaza, solo 13 están funcionando parcialmente, informó el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, en una conferencia de prensa de la ONU en Ginebra.

Jasarevic enfatizó en que pacientes y personal médico evacuaron tres hospitales en el sur de Gaza en apenas una semana por temor a que las actividades militares se intensificaran y dejaran fuera de servicio o inaccesibles las instalaciones de salud.

Si bien la capacidad acumulada de camas en los seis hospitales que funcionan parcialmente en el sur de Gaza --tres en Deir al Balah y tres en Jan Yunis-- asciende ahora a 1.334, Jasarevic recordó que hay un total de 11 hospitales de campaña en el enclave. De ellos, tres tuvieron que cerrar temporalmente y cuatro funcionan parcialmente debido a las hostilidades en Rafah y a la reducción del acceso.

La mayoría de los hospitales de campaña de Rafah se están trasladando a la zona central, añadió.