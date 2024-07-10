El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció que miles de presos, incluidos colaboradores de pandillas, reciben capacitaciones en diversas áreas para ayudar con la “reconstrucción” del país, recientemente afectado por inundaciones.

"Miles de prisioneros no peligrosos, incluidos asociados de miembros de pandillas (aunque no miembros de pandillas en sí), están siendo capacitados para ayudarnos a reconstruir nuestro país", aseguró Bukele en la red social X, antes Twitter, este viernes.

Tras las intensas lluvias que desde junio han dejado graves inundaciones y decenas de muertos en todo el país, grupos de presos participaron en diferentes tareas para reparar los daños, principalmente en las carreteras.

De esa forma, los reclusos "podrán reparar parte del daño que han causado a la sociedad", añadió Bukele.

El presidente también compartió en X un video en el que aparecen reclusos realizando labores de construcción, agricultura, confección de ropa, fumigaciones, reparación de equipos electrónicos, entre otras tareas.

Durante una cadena de radio y televisión, Bukele dijo el viernes que son "casi 150 millones de dólares" lo que desembolsa el Estado al año para atender el sistema penitenciario.

Por su parte, el viceministro de Justicia y director general de las cárceles, Osiris Luna, declaró que "estamos buscando la autosostenibilidad de los centros penitenciarios". También detalló que el número de presos a ser capacitados en distintas áreas será de casi 48.000.

Se prevé que alrededor de 5.400 reclusos deberán fabricar 2,4 millones de uniformes para entregar a los alumnos de escuelas públicas el próximo año.

Otros 6.000 presos integrarán una constructora gubernamental para reparar escuelas, hospitales y construir carreteras y el resto de presos trabajarán en otras áreas productivas

Guerra contra las pandillas