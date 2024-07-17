TÜRKİYE
3 MIN DE LECTURA
Ministro de Türkiye habla con líder de Hamás sobre alto el fuego en Gaza
Hakan Fidan, ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, y el jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, conversaron sobre el alarmante aumento del hambre y las enfermedades en Gaza.
En múltiples ocasiones, Türkiye ha condenado la brutal ofensiva de Israel contra Gaza, lo que ha impactado los esfuerzos de Ankara (y de otros mediadores) por lograr un alto el fuego. / Foto: Archivo AA / Photo: AA Archive
17 de julio de 2024

El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, habló por teléfono con el jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, sobre la crisis en Gaza en medio de la brutal agresión que Israel lanzó contra el asediado enclave hace más de nueve meses.

Fidan y Haniyeh conversaron acerca de la situación humanitaria de Gaza, que ya ha alcanzado niveles catastróficos debido a la ofensiva genocida de Tel Aviv.

También mencionaron el preocupante aumento del hambre y de las enfermedades en el enclave, especialmente en el norte.

Ambos líderes además hablaron sobre las recientes negociaciones para un alto el fuego, que Israel ha estado asfixiando.

Los esfuerzos de Türkiye por Palestina

Recomendados

Desde el comienzo de la agresión genocida de Israel contra Gaza, Türkiye ha utilizado todos los medios para garantizar un alto el fuego en el enclave y para enviar ayuda humanitaria a los palestinos asediados allí.

Horas antes este martes, el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, señaló que la postura de Ankara no cambiará hacia Tel Aviv "mientras continúe la política de masacre, ocupación y genocidio de Israel en Gaza y otros territorios palestinos".

La semana pasada, Erdogan utilizó la cumbre de la OTAN para resaltar la crisis en Gaza, instando a la comunidad internacional a presionar a Israel para que acepte un cese del fuego.

En múltiples ocasiones, Türkiye ha condenado la brutal ofensiva de Israel contra el enclave, lo que ha impactado los esfuerzos de Ankara (y de otros mediadores) por lograr un alto el fuego.

Türkiye ha enviado ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza, que enfrentan unas condiciones muy difíciles a causa de los ataques israelíes, los cuales han desatado una gran escasez de productos básicos, incluidos agua, alimentos, electricidad y medicinas.

FUENTE:TRTWorld and agencies
