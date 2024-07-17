El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, habló por teléfono con el jefe del Buró Político de Hamás, Ismail Haniyeh, sobre la crisis en Gaza en medio de la brutal agresión que Israel lanzó contra el asediado enclave hace más de nueve meses.

Fidan y Haniyeh conversaron acerca de la situación humanitaria de Gaza, que ya ha alcanzado niveles catastróficos debido a la ofensiva genocida de Tel Aviv.

También mencionaron el preocupante aumento del hambre y de las enfermedades en el enclave, especialmente en el norte.

Ambos líderes además hablaron sobre las recientes negociaciones para un alto el fuego, que Israel ha estado asfixiando.

