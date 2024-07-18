ORIENTE MEDIO
Pese a los ataques israelíes Hezbollah no quiere una guerra, según Rusia
Tras nuevos ataques por parte de Israel al Líbano, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia aseguró que Hezbollah no quiere una guerra total con Israel, y que son “algunos grupos israelíes” los que tienen este objetivo.
El humo se eleva tras un ataque israelí cerca de la aldea de Kfar Kila en el sur del Líbano el 16 de julio de 2024, en medio de continuas tensiones en la frontera entre el Líbano e Israel. Foto: Rabih DAHER / AFP
18 de julio de 2024

Las tensiones continuan aumentando en la frontera sur del Líbano tras los últimos ataques de Israel que este martes dejaron nuevos muertos, entre ellos tres niños.

En esta línea, el grupo libanés Hezbollah advirtió que si el ejército israelí continúa matando civiles en Líbano, atacará nuevos objetivos en Israel.

"Si el enemigo continúa atacando a civiles como lo ha hecho en los últimos días, esto nos empujará a atacar localidades que no habíamos atacado hasta ahora", indicó el líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah.

El intercambio de ataques entre el ejército israelí y Hezbollah es constante desde que comenzó la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza el 7 de octubre.

Rusia: Hezbollah no quiere guerra total

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov afirmó que ni Hezbollah ni Irán, que apoya al grupo libanés, quieren "una guerra en toda regla” en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York el miércoles.

De acuerdo a Lavrov, el grupo libanés "ha actuado con mucha moderación", pero que Israel está intentando "provocarlos hasta (llegar a) un enfrentamiento total".

Asimismo, indicó que tanto el Gobierno iraní anterior como el actual reflejan que ese país “no está interesado en la escalada", lo que Lavrov considera “una posición muy responsable”.

Sin embargo, Lavrov mencionó, aunque sin precisar nombres, que "la escalada es algo que le interesa a Israel" y que “algunos círculos están tratando de lograr precisamente eso, provocar una guerra abierta, tratando de involucrar a Estados Unidos".

Además, sostuvo que Rusia está “haciendo todo lo posible para calmar las tensiones".

ONU: “Líbano no puede convertirse en otra Gaza”

Los enfrentamientos entre ambos, que estallaron tras el comienzo de la ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre, generan temor sobre un conflicto regional más amplio. En esta línea la comunidad internacional ha llamado a buscar una solución diplomática y evitar una guerra total que la ONU considera “potencialmente apocalíptica”.

Anteriormente, António Guterres, secretario general de la ONU, había afirmado que tanto “la población de la región como la mundial no pueden permitirse que Líbano se convierta en otra Gaza".

"El riesgo de que el conflicto se extienda a Medio Oriente es real y debe evitarse. Un gesto imprudente, un error de cálculo, podría provocar una catástrofe inimaginable", recalcó Guterres.

Los ataques israelíes sobre el Líbano han causado al menos 511 muertos en más de nueve meses, según un recuento de la agencia de noticias AFP. Asimismo, han muerto 17 soldados y 13 civiles israelíes, según informaron las autoridades de ese país.

Mientras tanto, continúan en Gaza los brutales ataques israelíes, que han matado al menos a 38.794 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y han herido a otros 89.364, según las autoridades del Ministerio de Salud gazatí, aunque se estima que más de 10.000 personas se encuentran bajo los escombros.

FUENTE:TRT Español y agencias
