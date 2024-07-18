Las tensiones continuan aumentando en la frontera sur del Líbano tras los últimos ataques de Israel que este martes dejaron nuevos muertos, entre ellos tres niños.

En esta línea, el grupo libanés Hezbollah advirtió que si el ejército israelí continúa matando civiles en Líbano, atacará nuevos objetivos en Israel.

"Si el enemigo continúa atacando a civiles como lo ha hecho en los últimos días, esto nos empujará a atacar localidades que no habíamos atacado hasta ahora", indicó el líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah.

El intercambio de ataques entre el ejército israelí y Hezbollah es constante desde que comenzó la brutal ofensiva de Israel sobre Gaza el 7 de octubre.

Rusia: Hezbollah no quiere guerra total

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov afirmó que ni Hezbollah ni Irán, que apoya al grupo libanés, quieren "una guerra en toda regla” en una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York el miércoles.

De acuerdo a Lavrov, el grupo libanés "ha actuado con mucha moderación", pero que Israel está intentando "provocarlos hasta (llegar a) un enfrentamiento total".

Asimismo, indicó que tanto el Gobierno iraní anterior como el actual reflejan que ese país “no está interesado en la escalada", lo que Lavrov considera “una posición muy responsable”.

Sin embargo, Lavrov mencionó, aunque sin precisar nombres, que "la escalada es algo que le interesa a Israel" y que “algunos círculos están tratando de lograr precisamente eso, provocar una guerra abierta, tratando de involucrar a Estados Unidos".