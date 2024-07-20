El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llegó a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) para asistir a los eventos de conmemoración por el aniversario número 50 de la Operación de Paz de Chipre, en una fecha que se reconoce como el Día de la Paz y la Libertad.

"Türkiye está dispuesta a negociar, discutir y lograr una paz duradera y una solución en Chipre", afirmó el mandatario este sábado.

Ignorar las realidades en la isla de Chipre "no conducirá a ninguna parte", advirtió Erdogan, y añadió: "Creemos que una solución federal no es posible en Chipre".

Erdogan reafirmó el apoyo de Türkiye a la RTCN. En ese sentido, señaló: "Seguimos apoyando a la República Turca de Chipre del Norte, que se formó con la sangre de nuestros mártires, para que se convierta en un Estado fuerte, próspero y respetado".

También expresó su esperanza de cara al futuro: "Espero que llegue el día en que los líderes de los países garantes de la isla visiten ambos estados juntos".

Conmemorando a los soldados turcos

A Erdogan lo recibió el presidente turcochipriota, Ersin Tatar, en el aeropuerto de Ercan, en la capital de la RTCN. Tras una ceremonia de bienvenida, el mandatario turco puso una ofrenda floral en el Monumento a Ataturk en la ciudad y firmó el libro especial del lugar.

"Sentimos el legítimo orgullo de llegar al aniversario número 50 de la Operación de Paz del 20 de julio, que nuestras heroicas Fuerzas Armadas llevaron a cabo hombro con hombro con el pueblo turcochipriota”, escribió Erdogan en el libro.