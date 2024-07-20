TÜRKİYE
Türkiye está lista para negociar y alcanzar paz duradera en Chipre: Erdogan
El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, habló en la capital de la República Turca de Chipre del Norte, durante la conmemoración del aniversario número 50 de la Operación de Paz.
Erdogan recordó a los soldados turcos que "dejaron estas tierras como su patria" y extendió su agradecimiento a los veteranos que lucharon en la Operación de Paz de Chipre. / Foto: AA
20 de julio de 2024

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llegó a la República Turca de Chipre del Norte (RTCN) para asistir a los eventos de conmemoración por el aniversario número 50 de la Operación de Paz de Chipre, en una fecha que se reconoce como el Día de la Paz y la Libertad.

"Türkiye está dispuesta a negociar, discutir y lograr una paz duradera y una solución en Chipre", afirmó el mandatario este sábado.

Ignorar las realidades en la isla de Chipre "no conducirá a ninguna parte", advirtió Erdogan, y añadió: "Creemos que una solución federal no es posible en Chipre".

Erdogan reafirmó el apoyo de Türkiye a la RTCN. En ese sentido, señaló: "Seguimos apoyando a la República Turca de Chipre del Norte, que se formó con la sangre de nuestros mártires, para que se convierta en un Estado fuerte, próspero y respetado".

También expresó su esperanza de cara al futuro: "Espero que llegue el día en que los líderes de los países garantes de la isla visiten ambos estados juntos".

Conmemorando a los soldados turcos

A Erdogan lo recibió el presidente turcochipriota, Ersin Tatar, en el aeropuerto de Ercan, en la capital de la RTCN. Tras una ceremonia de bienvenida, el mandatario turco puso una ofrenda floral en el Monumento a Ataturk en la ciudad y firmó el libro especial del lugar.

"Sentimos el legítimo orgullo de llegar al aniversario número 50 de la Operación de Paz del 20 de julio, que nuestras heroicas Fuerzas Armadas llevaron a cabo hombro con hombro con el pueblo turcochipriota”, escribió Erdogan en el libro.

"La nación turca mostró una vez más al mundo su compromiso inquebrantable con su independencia y su futuro a través de esta operación. El pueblo turcochipriota continúa su lucha por la independencia, coronada por la victoria, con el firme apoyo de la Patria de Türkiye, y mira hacia el futuro con esperanza y confianza", añadió el mandatario en su mensaje.

También conmemoró a los soldados turcos que "dejaron estas tierras como su patria", y extendió su agradecimiento a los veteranos que lucharon en la operación.

Una disputa de décadas

La isla de Chipre ha estado sumida en una disputa de décadas entre grecochipriotas y turcochipriotas, a pesar de una serie de esfuerzos diplomáticos para lograr una solución integral.

Los ataques étnicos que comenzaron a principios de la década de 1960 provocaron que los turcochipriotas se retiraran a enclaves por su propia seguridad.

En 1974, un golpe de Estado grecochipriota destinado a la anexión de la isla por parte de Grecia condujo a la intervención militar de Türkiye como potencia garante para proteger a los turcochipriotas de la persecución y la violencia. Como resultado, se fundó la República Turca de Chipre del Norte en 1983.

La administración grecochipriota fue admitida en la Unión Europea en 2004, el mismo año en que los grecochipriotas frustraron un plan de la ONU para poner fin a la larga disputa.

FUENTE:TRT World
