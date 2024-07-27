Los palestinos de Gaza sufren la peor crisis alimentaria del mundo, según reveló un estudio de Naciones Unidas. Al menos 576.000 personas sufren “niveles catastróficos” de inseguridad alimentaria y esta situación podría extenderse pronto a un millón como consecuencia del asedio israelí al enclave, según informes.

El estudio "Seguridad alimentaria y nutrición en el mundo en 2024" presenta un panorama sombrío del hambre y la seguridad alimentaria en el mundo. Fue elaborado en conjunto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este estudio revela que entre 713 y 757 millones de personas en todo el mundo estaban desnutridas el año pasado, y un promedio de 733 millones pasaban hambre.

Asimismo, afirma que 282 millones de personas en 59 países se enfrentaron a "niveles elevados" de inseguridad alimentaria grave en 2023. La República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán, Afganistán y Etiopía registraron las tasas más altas de inseguridad alimentaria grave.

Sin embargo, Gaza registró el mayor porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria grave, seguida por Sudán del Sur, Yemen, Siria y Haití.