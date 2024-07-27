ORIENTE MEDIO
Gaza sufre la peor crisis alimentaria del mundo, según informe de la ONU
El enclave sitiado por el ejército israelí registra el mayor porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria grave, por encima de Sudán del Sur, Yemen, Siria y Haití.
La población de Gaza se enfrentaba a una grave inseguridad alimentaria a niveles catastróficos. / Foto: AA.
27 de julio de 2024

Los palestinos de Gaza sufren la peor crisis alimentaria del mundo, según reveló un estudio de Naciones Unidas. Al menos 576.000 personas sufren “niveles catastróficos” de inseguridad alimentaria y esta situación podría extenderse pronto a un millón como consecuencia del asedio israelí al enclave, según informes.

El estudio "Seguridad alimentaria y nutrición en el mundo en 2024" presenta un panorama sombrío del hambre y la seguridad alimentaria en el mundo. Fue elaborado en conjunto por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este estudio revela que entre 713 y 757 millones de personas en todo el mundo estaban desnutridas el año pasado, y un promedio de 733 millones pasaban hambre.

Asimismo, afirma que 282 millones de personas en 59 países se enfrentaron a "niveles elevados" de inseguridad alimentaria grave en 2023. La República Democrática del Congo, Nigeria, Sudán, Afganistán y Etiopía registraron las tasas más altas de inseguridad alimentaria grave.

Sin embargo, Gaza registró el mayor porcentaje de población en situación de inseguridad alimentaria grave, seguida por Sudán del Sur, Yemen, Siria y Haití.

Gaza, epicentro de la crisis alimentaria

En 2023, más de 705.000 personas enfrentaron “niveles catastróficos” de inseguridad alimentaria grave en Burkina Faso, la Franja de Gaza, Malí, Somalia y Sudán del Sur. Sin embargo, 576.000 de estos casos pertenecen solo a Gaza.

Según la Clasificación Integrada de Seguridad Alimentaria en Fases (IPC, por sus siglas en inglés), Gaza se enfrenta a la "crisis alimentaria más grave". A finales de 2023, la totalidad de los 2,2 millones de habitantes de Gaza se clasificaron en condiciones de "crisis" de tercera etapa o peores.

En marzo de este año, más de una cuarta parte de la población de Gaza se enfrentaba a una inseguridad alimentaria grave en niveles "catastróficos". De acuerdo al estudio de IPC, si los conflictos y las restricciones a la ayuda humanitaria continúan, esta situación podría amenazar pronto a la mitad de la población (1,1 millones de personas).

FUENTE:TRT Español y agencias
