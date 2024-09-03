El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, llamó a una reforma constitucional integral, y afirmó que ha llegado el momento de que Türkiye avance más allá de su "Constitución actual".
"Somos francos en nuestros esfuerzos por introducir una nueva constitución y Türkiye está preparada para ello", dijo Erdogan este lunes en la ceremonia inaugural del nuevo año judicial en la capital, Ankara.
“Debemos deshacernos de nuestra Constitución de la época golpista”, enfatizó Erdogan.
También destacó el compromiso del Gobierno de elaborar una nueva Constitución que guíe al país hacia el futuro "sin hacer distinciones".
La Constitución actual fue introducida por una junta militar después del golpe militar de 1980.
El presidente Erdogan abogó reiteradamente por la redacción de una nueva carta institucionaliza bajo gobierno civil.
“Un sistema de justicia predecible y orientado a las soluciones”
Erdogan también advirtió contra el aumento del odio y la política de división e instó a los políticos a reconocer que tales estrategias "no benefician a nuestra democracia ni a nuestra nación", por lo que pidió un cambio hacia un discurso político más constructivo.
Al hablar de las prioridades judiciales de su administración, el mandatario destacó la importancia de un “sistema de justicia predecible y orientado a soluciones” que funcione dentro de “plazos razonables”.
Señaló que estos elementos serán un área de prioridad en el futuro.
Erdogan también subrayó el compromiso de su administración con la defensa del estado de derecho, declarando: "No hemos permitido ni permitiremos a quienes intentan reemplazar el principio del estado de derecho con la ley del más fuerte".