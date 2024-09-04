ORIENTE MEDIO
Hamás tiene 101 rehenes, Israel casi 10.000: ¿valen más unos que otros?
Más de 800.000 israelíes han protestado para que el Gobierno pacte una tregua en Gaza y regrese a los rehenes detenidos por Hamás. Pero no protestan por un alto el fuego humanitario ni por los más de 9.940 palestinos en manos de Israel.
Miles de israelíes protestan contra Netanyahu y su gobierno por no firmar el acuerdo de alto el fuego con Gaza, el 3 de septiembre de 2024. / Foto: AA.
Luqman NietoLuqman Nieto
4 de septiembre de 2024

Sectores de la sociedad israelí estallaron en protestas durante los últimos días para forzar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a pactar un alto el fuego y un acuerdo para devolver a los rehenes que Hamás mantiene.

La cobertura mediática ha sido extensa. Esta es la primera vez desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel sobre Palestina que la sociedad civil israelí se manifiesta en contra del gobierno de forma masiva.

El ángulo escogido por los diversos medios internacionales ha sido, casi exclusivamente, centrarse en cómo la muerte de seis rehenes desató la furia de parte de la sociedad israelí que teme por el resto de los rehenes aún vivos. Esa es, también, la principal demanda de los manifestantes: alcanzar un alto el fuego para recuperar a los rehenes.

Ni los manifestantes ni los medios que lo han cubierto parecen haber caído en el hecho de que, si Hamás tiene 101 rehenes, Israel tiene 9.440 rehenes palestinos, 226 de ellos menores de edad. Algunos prácticamente son niños.

De acuerdo a las autoridades israelíes son prisioneros sujetos a una “detención administrativa” por motivos de “seguridad”. Esto significa que son arrestados por orden del comandante regional sin haber cometido ningún delito y sin juicio, bajo el supuesto de que planean cometerlo en el futuro y con pruebas que están clasificadas y, por tanto, no se revelan.

Dado que la acusación no es por un delito cometido, sino para prevenir uno que supuestamente realizarán en el futuro, la detención tiene una duración indeterminada y pueden pasar años sin ser acusados, juzgados ni condenados y sin saber cuándo serán liberados.

Estas detenciones arbitrarias se han incrementado exponencialmente, especialmente en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre del año pasado. También han empeorado las condiciones de los detenidos, que sufren abusos constantes y cuyos carceleros han llegado a justificar violarlos.

Los manifestantes exigen a los rehenes, no el fin de la violencia

Las protestas se desencadenaron a raíz de que el Ejército israelí recuperó los cuerpos de 6 rehenes muertos. Netanyahu ha acusado a Hamás de haberlos ejecutado, pero el grupo de resistencia palestino dice que han muerto por los ataques israelíes sobre Gaza, algo sobre lo que un video de una rehén advierte:

Lo que llama la atención es que las protestas parecen haber ignorado los más de 40.000 muertos que ha causado la ofensiva israelí sobre Gaza. O, al menos, eso parecían indicar sus peticiones y su enfado.

Los mensajes que se han mandado al Gobierno decían: aceptar un acuerdo de alto el fuego para que los rehenes puedan volver a Israel; si no hay acuerdo todos los rehenes podrían morir; no pongan por encima la victoria militar a la vida de los rehenes; y no prioricen la vida política de Netanyahu por encima de los rehenes.

Lo que no pedían o por lo que no clamaban –o al menos no se ha visto– es por un alto el fuego que acabe con la barbarie de la matanza de más de 40.000 civiles, la mayoría mujeres y niños, el sumir en la miseria y las enfermedades a más de dos millones o la destrucción del 50% de lo edificios de Gaza y prácticamente toda la infraestructura.

Los israelíes tienen todo el derecho a reclamar el regreso con vida de los rehenes que tiene Hamás, pero por la misma vara de medida deberían pedir la liberación de los rehenes que mantiene prisioneros Israel.

Y alto el fuego debería exigirse como una necesidad humanitaria básica, no solo como parte de un acuerdo con un interés subjetivo.

¿O es que no valen lo mismo todas las vidas?

Podría parecer que algunos Israelíes no piensan eso.

FUENTE:TRT Español
