Sectores de la sociedad israelí estallaron en protestas durante los últimos días para forzar al primer ministro, Benjamín Netanyahu, a pactar un alto el fuego y un acuerdo para devolver a los rehenes que Hamás mantiene.

La cobertura mediática ha sido extensa. Esta es la primera vez desde el inicio de la ofensiva genocida de Israel sobre Palestina que la sociedad civil israelí se manifiesta en contra del gobierno de forma masiva.

El ángulo escogido por los diversos medios internacionales ha sido, casi exclusivamente, centrarse en cómo la muerte de seis rehenes desató la furia de parte de la sociedad israelí que teme por el resto de los rehenes aún vivos. Esa es, también, la principal demanda de los manifestantes: alcanzar un alto el fuego para recuperar a los rehenes.

Relacionado ¿Podrían las protestas en Israel convencer a Netanyahu de un alto el fuego?

Ni los manifestantes ni los medios que lo han cubierto parecen haber caído en el hecho de que, si Hamás tiene 101 rehenes, Israel tiene 9.440 rehenes palestinos, 226 de ellos menores de edad. Algunos prácticamente son niños.

De acuerdo a las autoridades israelíes son prisioneros sujetos a una “detención administrativa” por motivos de “seguridad”. Esto significa que son arrestados por orden del comandante regional sin haber cometido ningún delito y sin juicio, bajo el supuesto de que planean cometerlo en el futuro y con pruebas que están clasificadas y, por tanto, no se revelan.

Dado que la acusación no es por un delito cometido, sino para prevenir uno que supuestamente realizarán en el futuro, la detención tiene una duración indeterminada y pueden pasar años sin ser acusados, juzgados ni condenados y sin saber cuándo serán liberados.

Estas detenciones arbitrarias se han incrementado exponencialmente, especialmente en Cisjordania ocupada desde el 7 de octubre del año pasado. También han empeorado las condiciones de los detenidos, que sufren abusos constantes y cuyos carceleros han llegado a justificar violarlos.