El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió que se investigue la compra de un controvertido programa de espionaje israelí, el cual afirma que fue adquirido por la Policía durante el Gobierno de su antecesor, Iván Duque, por 11 millones de dólares.

Petro solicitó este miércoles a la Fiscalía General de la Nación que investigue la compra del software Pegasus, cuya distribución está controlada por el Ministerio de Defensa de Israel.

El mandatario indicó que el programa podría haber sido utilizado para "interferir" en las comunicaciones políticos de la oposición y activistas.

"¿Cómo salieron del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales vinculadas al poder hacia Israel para comprar un software espía para espiar conversaciones privadas políticas quizás durante meses?”, cuestionó Petro este miércoles durante una transmisión en televisión, citando documentos de la Unidad de Información y Análisis (UIAF).

En esta línea, se preguntó si él y otros políticos de la oposición habían sido objeto de ataques, y bajo qué justificación legal.

"¿De dónde salió el dinero? ¿Por qué no se oficializó el presupuesto nacional?", señaló. “Es un lavado de activos hecho desde nuestro propio Estado para interferir las comunicaciones" de políticos y activistas, añadió.

Según explicó, el informe de la UIAF era confidencial y solo podía ser divulgado con el visto bueno de las autoridades de Israel. Sin embargo, decidió revelar esta información ya que actualmente Colombia no tiene relaciones diplomáticas con Israel por su ofensiva contra Gaza, que él mismo calificó en ocasiones anteriores como un “genocidio” de los palestinos. Petro anunció la ruptura de las relaciones con Israel en mayo pasado, argumentando que “los países no pueden permanecer pasivos ante los acontecimientos” en el enclave asediado.