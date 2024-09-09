Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, estaba parada junto a un olivo cuando, a tiros, el Ejército israelí la asesinó el viernes en Cisjordania ocupada. Así lo confirmó una activista italiana que presenció los últimos momentos de la joven turca-estadounidense.
“A unos 200 metros de distancia, había soldados israelíes en el techo de una casa palestina. Estábamos de pie, al costado del camino, en un campo de olivos, y Aysenur estaba un poco detrás de mí, bajo un olivo”, contó sobre los momentos previos a los disparos Mariam, quien solo dio su primer nombre, en conversación con la agencia de noticias Anadolu desde el Hospital Rafidia, en Nablus.
Mariam relató que los soldados israelíes se detuvieron cerca de Evyatar, un asentamiento ilegal israelí que fue arrebatado a los palestinos, aproximadamente a 200 metros de distancia. “Los palestinos realizaron la oración del viernes. Después de la oración, estallaron enfrentamientos entre los palestinos y el Ejército”, explicó.
“El ejército israelí dispersó a la multitud usando gases lacrimógenos y luego balas reales. Nos retiramos colina abajo. Estábamos de pie en un campo de olivos”, insistió Mariam. Luego, señaló: “Los soldados podían vernos claramente. Solo estábamos allí paradas, sin hacer nada”.
Entonces, llegó el horror: “De repente, escuché dos disparos. Uno de ellos impactó un objeto metálico. Luego, mis amigos gritaron mi nombre. Aysenur estaba inconsciente bajo un árbol. Llamamos a más personas. La subimos a una ambulancia. Llegamos con ella al Centro de Salud de Beita, y después la trajimos al hospital en Nablus. Intentaron salvarla, pero murió”.
Aumentan los ataques a activistas internacionales desde el 7 de octubre
Mariam explicó que conoció a Aysenur unos días antes de que fuera asesinada y señaló que la joven turca-estadounidense era miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), del cual también formaba parte Rachel Corrie, una activista estadounidense asesinada en Rafah en 2003.
Asimismo, dijo que Aysenur estaba muy emocionada por participar en la manifestación para apoyar la lucha del pueblo palestino, un sentimiento que ambas compartían, aunque se sentía muy incómoda por el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército israelí.
Luego, afirmó que los palestinos han sufrido durante décadas, pero que desde el 7 de octubre su padecimiento aumentó exponencialmente.
“La violencia de los colonos y el acoso del Ejército han crecido como una avalancha después del 7 de octubre. Han aumentado los ataques de los colonos contra activistas de movimientos de solidaridad internacional, quienes recibieron disparos y resultaron heridos. Los palestinos son las principales víctimas de la escalada de tensión, pero también han incrementado los ataques contra los activistas de solidaridad internacional”, indicó.
Mariam indicó que grupos de colonos israelíes fanáticos de extrema derecha vigilan y controlan las cuentas de redes sociales de los activistas de solidaridad internacional.
“Nuestros gobiernos tienen la sangre de todos los mártires palestinos en sus manos –entre ellos, mi amiga Aysenur y otros activistas (que fallecieron) antes que ella–. Exigimos responsabilidad no solo por Aysenur, sino por todos los mártires palestinos. Detengan la venta de armas a Israel. Exigimos una solución justa para una Palestina libre,” agregó.
El cuerpo de Aysenur está en el Hospital Rafidia. Activistas de solidaridad internacional, representantes oficiales palestinos y el público se reunieron en el hospital para el funeral oficial, mientras se realizaban los preparativos técnicos.
Funeral y traslado de Aysenur a Türkiye
El funeral de Aysenur se celebrará este lunes en la ciudad de Nablus. Está previsto que una procesión militar traslade el cuerpo desde el hospital, con la presencia de representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Türkiye está trabajando para facilitar la entrega del cuerpo de la joven activista. Los trámites formales se realizarán después de que el cuerpo sea colocado en una ambulancia, según indicó la agencia Anadolu.
"Seguimos con el trabajo necesario para entregar el cuerpo de nuestra ciudadana Aysenur Ezgi Eygi, asesinada por soldados israelíes en Cisjordania, a su familia para su entierro", escribió este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores turco, Oncu Keceli.
Las tensiones se han intensificado en toda la Cisjordania ocupada desde octubre pasado. Al menos 692 personas han muerto y más de 5.700 han resultado heridas por fuego israelí desde entonces, según el Ministerio de Salud. Mientras tanto, Tel Aviv continúa con su brutal ofensiva contra Gaza, que ha matado a más de 41.000 palestinos y herido al menos a 95.000.