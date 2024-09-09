Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, estaba parada junto a un olivo cuando, a tiros, el Ejército israelí la asesinó el viernes en Cisjordania ocupada. Así lo confirmó una activista italiana que presenció los últimos momentos de la joven turca-estadounidense.

“A unos 200 metros de distancia, había soldados israelíes en el techo de una casa palestina. Estábamos de pie, al costado del camino, en un campo de olivos, y Aysenur estaba un poco detrás de mí, bajo un olivo”, contó sobre los momentos previos a los disparos Mariam, quien solo dio su primer nombre, en conversación con la agencia de noticias Anadolu desde el Hospital Rafidia, en Nablus.

Mariam relató que los soldados israelíes se detuvieron cerca de Evyatar, un asentamiento ilegal israelí que fue arrebatado a los palestinos, aproximadamente a 200 metros de distancia. “Los palestinos realizaron la oración del viernes. Después de la oración, estallaron enfrentamientos entre los palestinos y el Ejército”, explicó.

“El ejército israelí dispersó a la multitud usando gases lacrimógenos y luego balas reales. Nos retiramos colina abajo. Estábamos de pie en un campo de olivos”, insistió Mariam. Luego, señaló: “Los soldados podían vernos claramente. Solo estábamos allí paradas, sin hacer nada”.

Entonces, llegó el horror: “De repente, escuché dos disparos. Uno de ellos impactó un objeto metálico. Luego, mis amigos gritaron mi nombre. Aysenur estaba inconsciente bajo un árbol. Llamamos a más personas. La subimos a una ambulancia. Llegamos con ella al Centro de Salud de Beita, y después la trajimos al hospital en Nablus. Intentaron salvarla, pero murió”.

Aumentan los ataques a activistas internacionales desde el 7 de octubre

Mariam explicó que conoció a Aysenur unos días antes de que fuera asesinada y señaló que la joven turca-estadounidense era miembro del Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), del cual también formaba parte Rachel Corrie, una activista estadounidense asesinada en Rafah en 2003.

Asimismo, dijo que Aysenur estaba muy emocionada por participar en la manifestación para apoyar la lucha del pueblo palestino, un sentimiento que ambas compartían, aunque se sentía muy incómoda por el uso excesivo de la fuerza por parte del ejército israelí.

Luego, afirmó que los palestinos han sufrido durante décadas, pero que desde el 7 de octubre su padecimiento aumentó exponencialmente.