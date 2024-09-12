España y Venezuela protagonizan un pulso diplomático que mantiene en vilo las relaciones bilaterales. La disputa se debe a una serie de declaraciones que intercambiaron sus respectivos parlamentos sobre la reelección del presidente venezolano Nicolás Maduro, proclamado ganador en los comicios de julio, y sobre el asilo otorgado al líder opositor Edmundo González.

En Madrid, el Congreso de los Diputados adoptó este miércoles, a solicitud de la derecha, una propuesta que pide al Gobierno de Pedro Sánchez reconocer la victoria de González en las elecciones presidenciales de Venezuela. Si bien se trata de una medida simbólica, pues Sánchez no está obligado a acatarla, su aprobación desató un rechazo inmediato en Caracas.

El jefe del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, planteó la posibilidad de romper relaciones diplomáticas, consulares y comerciales con España. "¡Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules y nos traemos a los nuestros de allá!", clamó en una sesión. "Que cesen los vuelos de España hacia y desde Venezuela en líneas aéreas españolas" y "que todas las actividades de índole comerciales de empresas españolas sean cesadas de inmediato", insistió.

En esa línea, Rodríguez le pidió a la Comisión de Política Exterior del Parlamento aprobar una resolución, que luego debería confirmar el pleno de la Cámara para "instar" al Ejecutivo a la ruptura diplomática. Y acusó a España de convertirse en "refugio" de "homicidas", "golpistas" y "violentos", en referencia al asilo que el opositor González recibió de parte de Madrid.

Horas después, en una declaración que parecía intentar bajarle el tono a la pugna, la portavoz del Gobierno de Sánchez, Pilar Alegría, dijo este jueves que "el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano”. Y aseguró que "la embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad”.

El asilo del opositor González

El cruce de comentarios ocurre solo días después de que Edmundo González, candidato opositor que se enfrentó a Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, saliera de Venezuela hacia España para recibir asilo político. A lo que se suma que, este jueves, el presidente Sánchez lo recibió en Madrid.

“Doy una cálida bienvenida a nuestro país a Edmundo González Urrutia, a quien acogemos mostrando el compromiso humanitario y la solidaridad de España con los venezolanos", escribió el presidente español en la red social X, junto a un video en que se les ve juntos caminando por los jardines del palacio de Moncloa, sede de la presidencia.