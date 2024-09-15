TÜRKİYE
Türkiye pide investigación internacional por el asesinato de Aysenur Ezgi
Türkiye pide a EE.UU. que investigue el asesinato de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi por un francotirador israelí y que Israel rinda cuentas por su larga lista de crímenes impunes.
La activista Aysenur Ezgi Eygi, quien nació en la ciudad turca de Antalya en 1998, no pudo sobrevivir a sus heridas de bala a pesar de los intentos que hicieron los equipos médicos por salvarla. / Photo: AA
15 de septiembre de 2024

El director de comunicaciones de la presidencia turca, Fahrettin Altun, pidió a Estados Unidos que investigue el asesinato por parte de Israel de la activista turca-estadounidense Aysenur Ezgi Eygi.

"Israel la atacó para silenciar a quienes alzan la voz contra la brutal opresión del pueblo palestino", afirmó Altun en su cuenta oficial de X.

Altun afirmó que Türkiye ya ha iniciado una investigación sobre el asesinato de Aysenur por parte de Israel y señaló: "Pedimos una investigación internacional. Como Aysenur tenía doble nacionalidad turca y estadounidense, Estados Unidos debe hacer lo mismo y presionar a las autoridades israelíes para que respondan y rindan cuentas por completo".

"La comunidad internacional debe poner fin a su hábito de mirar para otro lado. Israel ha estado cometiendo innumerables crímenes, limpieza étnica y genocidio. El martirio de Aysenur es el último ejemplo de cómo Israel intenta salirse con la suya con impunidad. Ya es hora de que Israel rinda cuentas" añadió.

"Esas almas hermosas como Aysenur, que no soportan la opresión, pasarán a la historia como verdaderos héroes que lucharon por la justicia. Saludamos su sacrificio y honramos su memoria desde lo más profundo de nuestros corazones " recalcó.

Aysenur fue asesinada por soldados israelíes en la Cisjordania ocupada la semana pasada mientras observaba pacíficamente una protesta contra los asentamientos judíos ilegales en Beita, Nablus.

Un examen inicial realizado en el Instituto de Medicina Forense de la Universidad Nacional An Najah en Nablus confirmó que la bala de un francotirador le apuntó específicamente a la cabeza. Su cuerpo fue devuelto a Türkiye el viernes para que se le practicara la autopsia y se lo enterrara. Los resultados iniciales de la autopsia, realizada en el Instituto de Medicina Forense de Izmir, revelaron una lesión en la cabeza causada por una herida de bala en la parte inferior de la oreja.

La causa de la muerte fue registrada como "fractura de cráneo, hemorragia cerebral y daño en el tejido cerebral". Se confirmó que tenía una herida de entrada de bala en la cabeza, pero no una herida de salida.

Testigos presenciales informaron de que Eygi se encontraba en un olivar, lejos de la zona principal de la protesta, cuando recibió un disparo mortal.

Según el Movimiento de Solidaridad Internacional (ISM), el grupo palestino antiocupación al que pertenecía Eygi, el francotirador israelí la "apuntó deliberadamente". Jonathan Pollack, testigo presencial del asesinato y activista israelí que ha participado en las protestas contra los asentamientos ilegales, dijo que el soldado que disparó contra Eygi "tenía una línea de visión clara hacia ella".

El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino afirmó que el asesinato de Eygi es "resultado directo de la aplicación de las instrucciones" de los políticos israelíes de matar a palestinos y activistas solidarios. El ministerio responsabilizó plenamente al gobierno israelí del crimen, lo que confirmó sus planes predeterminados de intensificar la situación para encubrir sus proyectos coloniales en los territorios palestinos ocupados.

