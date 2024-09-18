ORIENTE MEDIO
Nuevas explosiones sacuden Líbano: ahora estallan aparatos de comunicación
Cientos de dispositivos explotaron este miércoles en el Líbano, un día después de que miles de localizadores electrónicos, que se cree que utiliza el grupo Hezbollah, estallaran en todo el país.
Según informes, los dispositivos de comunicación de explotaron en todo el Líbano. / Foto: X/@trbrtc. / Others
Cientos de dispositivos de comunicación explotaron este miércoles por la tarde en el Líbano. Esto ocurre tan solo un día después de que miles de localizadores electrónicos, que se cree que utiliza el grupo Hezbollah, estallaran en todo el país, matando a 12 personas, entre ellas dos niños, e hiriendo a 2.800.

En la nueva ola de explosiones, al menos nueve personas murieron y más de 300 resultaron heridas, según el Ministerio de Salud del Líbano. Los artefactos inalámbricos explotaron en manos de sus usuarios en la ciudad de Tyre, en el sur del país, informó la prensa estatal libanesa.

Los dispositivos eran radios portátiles, diferentes a los que explotaron el martes, aclaró la agencia de noticias Reuters, citando a una fuente de seguridad no identificada y a un testigo.

La prensa estatal libanesa señaló que los dispositivos eran radios Icom.

RelacionadoExplosión masiva en Líbano: ¿qué pasó en ataque a Hezbollah y qué se sabe?
Al menos una de las explosiones ocurrió cerca de un funeral organizado por Hezbollah en homenaje a las víctimas de las explosiones del martes.

El grupo libanés compró estas radios portátiles hace cinco meses, casi al mismo tiempo que los localizadores electrónicos, también conocidos como bípers o buscapersonas, según una fuente de seguridad citada por Reuters.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este miércoles que las explosiones representan "un riesgo serio de una escalada grave en Líbano y se debe hacer todo lo posible por evitarla".

El alto funcionario de Hezbollah, Hashem Safieddine, dijo tras las nuevas explosiones que Israel “con seguridad recibirá un castigo”.

