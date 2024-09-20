El alto comandante de Hezbollah Ibrahim Aqil murió en un ataque aéreo israelí en los suburbios de Beirut, la capital del Líbano. Al menos ocho personas murieron y 59 resultaron heridas por el impacto, según informó el Ministerio de Salud del Líbano en un comunicado.

El ejército israelí confirmó que realizó este ataque, al que denominó "selectivo” en Beirut, mientras que fuentes de seguridad indicaron que el objetivo se encontraba cerca de instalaciones vinculadas al grupo Hezbollah.

“El ataque fue llevado a cabo por las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]. No hay cambios en las directrices de defensa del Comando del Frente Interior”, indicó el Ejército en un comunicado, sin brindar más detalles.

El alto comandante de Hezbollah Ibrahim Aqil murió en el ataque, dijeron varias fuentes de seguridad. Una de las fuentes dijo a la agencia de noticia Reuters que fue asesinado junto con miembros de la unidad de élite Radwan del grupo libanés mientras mantenían una reunión.

Ibrahim Aqil lideraba la Fuerza Radwan y el Consejo de la Yihad de Hezbollah, considerados órganos clave dentro de la estructura militar del grupo. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo había sancionado por su presunta participación en el atentado contra la embajada estadounidense en Beirut en 1983, así como en el secuestro de ciudadanos estadounidenses y alemanes en la década de 1980.