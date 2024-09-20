ORIENTE MEDIO
Ataque israelí en Beirut mata a alto comandante de Hezbollah
El alto comandante del grupo libanés Ibrahim Aqil murió en un ataque israelí en la capital de Líbano, dijeron varias fuentes de seguridad. Al menos 8 personas murieron y 59 resultaron heridas.
Ataque israelí en Beirut mata a alto comandante de Hezbollah
Al menos ocho personas murieron y 59 resultaron heridas tras un ataque israelí en los suburbios del sur de Beirut, según el Ministerio de Salud del Líbano. / Foto: AP.
20 de septiembre de 2024

El alto comandante de Hezbollah Ibrahim Aqil murió en un ataque aéreo israelí en los suburbios de Beirut, la capital del Líbano. Al menos ocho personas murieron y 59 resultaron heridas por el impacto, según informó el Ministerio de Salud del Líbano en un comunicado.

El ejército israelí confirmó que realizó este ataque, al que denominó "selectivo” en Beirut, mientras que fuentes de seguridad indicaron que el objetivo se encontraba cerca de instalaciones vinculadas al grupo Hezbollah.

“El ataque fue llevado a cabo por las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel]. No hay cambios en las directrices de defensa del Comando del Frente Interior”, indicó el Ejército en un comunicado, sin brindar más detalles.

El alto comandante de Hezbollah Ibrahim Aqil murió en el ataque, dijeron varias fuentes de seguridad. Una de las fuentes dijo a la agencia de noticia Reuters que fue asesinado junto con miembros de la unidad de élite Radwan del grupo libanés mientras mantenían una reunión.

RelacionadoIsrael bombardea pueblos del sur del Líbano y Hezbollah promete represalias

Ibrahim Aqil lideraba la Fuerza Radwan y el Consejo de la Yihad de Hezbollah, considerados órganos clave dentro de la estructura militar del grupo. El Departamento de Estado de Estados Unidos lo había sancionado por su presunta participación en el atentado contra la embajada estadounidense en Beirut en 1983, así como en el secuestro de ciudadanos estadounidenses y alemanes en la década de 1980.

En respuesta, el grupo libanés afirmó haber lanzado cohetes hacia una base de inteligencia en el norte de Israel, a la cual responsabilizó de llevar a cabo ataques selectivos.

Según el grupo respaldado por Irán, sus combatientes atacaron "la sede principal de inteligencia en la región norte, responsable de los asesinatos", utilizando cohetes Katyusha.

Testigos en Beirut reportaron aviones sobrevolando la ciudad durante el ataque, y se observó una columna de humo elevándose desde el lugar impactado. Imágenes difundidas por el diario libanés Al Jadeed mostraron vehículos calcinados y escombros esparcidos por la zona.

El conflicto entre Israel y Hezbollah ha escalado en las últimas semanas, en medio de la ofensiva de Israel contra Gaza. A principios de esta semana, miles de dispositivos de comunicación del grupo libanés explotaron, dejando un saldo de 37 muertos y más de 3.000 heridos.

El jueves por la noche, el ejército israelí lanzó su ofensiva más intensa en el sur del Líbano desde el inicio de enfrentamientos hace casi un año.

FUENTE:TRT Español y agencias
