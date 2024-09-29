ORIENTE MEDIO
Israel aprueba decenas de asentamientos ilegales en Cisjordania ocupada
El Gobierno israelí aprobó más de 80 planes para seguir expandiendo sus asentamientos ilegales en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.
Según el informe, estas aprobaciones incluyen decenas de miles de unidades de asentamiento. / Foto AP.
29 de septiembre de 2024

Mientras la violencia de los colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada llega a uno de sus puntos más críticos, Israel avanza con sus planes de expansión. Ahora, se conoció que ha aprobado más de 80 planes de asentamientos ilegales.

La Organización para la Liberación de Palestina (OLP) informó que desde finales de 2022, Tel Aviv ha aprobado una serie de planes que incluyen decenas de miles de unidades de asentamiento.

El informe, publicado el sábado por la Oficina Nacional para la Defensa de la Tierra y la Resistencia a los Asentamientos de la OLP, destaca una expansión rápida y sin precedentes de los asentamientos israelíes en tierras palestinas, impulsada por decisiones del gobierno y órdenes militares.

RelacionadoIsrael sigue bombardeando Gaza y descarta alcanzar acuerdo de tregua pronto

Asimismo, señala que el ejército israelí ha creado "zonas de seguridad" alrededor de muchos de estos asentamientos, invadiendo aldeas palestinas vecinas con el pretexto de proteger a los colonos.

Estimaciones israelíes indican que más de 720.000 israelíes viven actualmente en asentamientos ilegales en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este.

A pesar de la condena global y los llamados a detener la actividad de los asentamientos, Israel sigue con sus esfuerzos de expansión, lo que profundiza las tensiones en la región.

La ONU ha advertido en repetidas ocasiones que la expansión continua de los asentamientos pone en peligro la viabilidad de la solución de dos Estados, un marco visto como clave para resolver el conflicto entre Israel y Palestina.

Asimismo, en julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo que declaró ilegal la ocupación israelí de los territorios palestinos. El tribunal pidió la evacuación inmediata de todos los asentamientos existentes en Cisjordania y Jerusalén Este ocupadas.

La expansión de los asentamientos y la violencia de los colonos ocurre mientras las bombas de Israel destruyen Gaza y masacran a los palestinos. Los incesantes ataques del ejército contra Gaza han matado al menos a 41.586 palestinos, la mayoría de ellos mujeres y niños, y han herido a más de 96.210, según el Ministerio de Salud de Gaza.

FUENTE:AA
