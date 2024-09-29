Oriente Medio parece acercarse a una guerra a gran escala, ya que Hezbollah confirmó la muerte de Hassan Nasrallah, su líder durante casi tres décadas, en un ataque israelí en un suburbio de Beirut.

Un alto comandante militar israelí indicó que este asesinato probablemente será seguido de más ataques contra el grupo respaldado por Irán, que actúa tanto como partido político en el parlamento libanés como milicia que dispara cohetes al norte de Israel.

En este marco, analistas de seguridad coinciden en que la muerte de Nasrallah fue un golpe fuerte para el grupo chiita.

"La dirigencia de Hezbollah está desorientada (tras la muerte de Nasrallah). También han sufrido retrocesos en cuanto a sus capacidades", sostiene Ali Vaez, director del Proyecto Irán en la organización International Crisis Group.

"Pero no sabemos si están tan debilitados que han perdido completamente su capacidad de disuasión o si aún conservan algunas capacidades", añade Vaez en declaraciones a TRT World.

Nasrallah, quien lideraba Hezbollah desde principios de los años 90’, desempeñó un papel clave en forzar la retirada de las fuerzas israelíes del sur de Líbano en el año 2000, tras una ocupación de 22 años.

El difunto líder de Hezbollah declaró oficialmente la apertura de un "frente en el sur de Líbano para apoyar la resistencia palestina" después del 7 de octubre, mientras prometía continuar la lucha contra Israel hasta el fin de la ofensiva contra Gaza.

Vaez dice que Hezbollah debería resistir a Israel si aún tiene capacidad para hacerlo. Asegura que este es un momento decisivo tanto para Hezbollah como Irán, probablemente un “ahora o nunca”.

¿Qué sigue?

Las preocupaciones sobre una posible ofensiva terrestre de Israel contra las fuerzas de Hezbollah dentro del Líbano van en aumento, ya que Tel Aviv está ansioso por capitalizar el apoyo de los países de Occidente tras el 7 de octubre.

En ese caso, quienes se unan a Hezbollah para combatir desde dentro y fuera de Líbano necesitarán organizarse en unidades regulares, algo que no podría suceder en poco tiempo, señala Tuba Yildiz, una analista de seguridad en Beirut.

Relacionado Bombardeo israelí en Beirut reduce a escombros edificios residenciales

"Aunque Israel escale la crisis, la respuesta de Hezbollah dependerá en gran medida de la planificación que lleve a cabo junto a Irán y el eje de la resistencia", dice Yildiz a TRT World.

Por su parte, Ghoncheh Tazmini, autora del libro La pareja poderosa: el alineamiento ruso-iraní en Oriente Medio, sostiene que el asesinato de Nasrallah no representa una victoria militar para Israel.

"Hezbollah es una fuerza imponente con cuatro décadas de existencia, forjada en medio de guerras y conflictos. Con sus vastos recursos e inmensa infraestructura, no puede ser desmantelada fácilmente", señala en declaraciones a TRT World, destacando que la crisis en Oriente Medio ya ha escalado y los últimos ataques constituyen "solo otro capítulo" en un conflicto que se intensifica constantemente.

Todas las miradas puestas en Irán

Hezbollah sufrió fuertes golpes en las últimas semanas, mientras que Irán, su principal respaldo, parece reacio a escalar la situación.

La semana pasada, miles de radios y buscapersonas utilizados por miembros de Hezbollah y trabajadores humanitarios explotaron en todo el sur de Líbano, matando e hiriendo a decenas de personas.

La última ola de ataques israelíes ha causado más de 700 muertos, incluyendo un gran número de civiles, y miles de heridos, en su mayoría en bombardeos indiscriminados en Líbano.

Sin embargo, a pesar de los desproporcionados ataques israelíes, hasta ahora Hezbollah evitó atacar zonas urbanas israelíes, lo que genera interrogantes sobre su estrategia y su capacidad.

Relacionado Hezbollah confirma muerte de su líder, Hassan Nasrallah, en ataque israelí

Vaez dice que Irán intentará mantenerse al margen de la creciente crisis, ya que su "intervención" solo le daría a Israel la oportunidad de atacar directamente a Teherán, algo que podría resultar "suicida" para el Gobierno iraní, dado que Tel Aviv tiene capacidades convencionales superiores.

Tazmini coincide con el análisis de Vaez. Señala que Irán va a ejercer "paciencia estratégica" ya que sus líderes deben sopesar qué sirve mejor a sus intereses nacionales: una guerra regional a gran escala puede no alinearse con la plataforma política "más moderada" del nuevo presidente de Irán.