A pesar de que sus intensos bombardeos han sumido al Líbano en una gran devastación que ya cuenta sus muertos por encima de 1.000, para Israel parece no ser suficiente. Tel Aviv se está preparando para una operación terrestre “limitada” en Líbano, informó este domingo el canal público israelí KAN, en medio de una escalada de tensiones que amenaza con desatar una guerra extendida por todo Medio Oriente.

Funcionarios israelíes afirmaron que la posible invasión tiene como objetivo establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano. Según KAN, la operación terrestre se evalúa seriamente en Tel Aviv, a pesar de que hay presión por parte de Estados Unidos, principal aliado de Israel, para conseguir una tregua. Washington cree que se debe llegar a un acuerdo para evitar una confrontación militar más amplia.

Ahora bien, Israel está lejos de suspender su ofensiva en Líbano. A primera hora de este lunes lanzó un bombardeo sobre la zona de Kola en Beirut, en lo que representa el primer ataque en el centro de la capital libanesa desde que comenzaron sus enfrentamientos con Hezbollah en octubre de 2023.

Según un corresponsal de la agencia de noticias Anadolu, un dron atacó un apartamento del quinto piso de un edificio situado en la carretera que une Beirut con el aeropuerto internacional Rafik Hariri. El ataque provocó un incendio en el apartamento, que fue controlado por los bomberos.

El Frente Popular para la Liberación de Palestina confirmó posteriormente el ataque mató a tres de sus líderes: Mohammed Abdel Aal, miembro de la división política y jefe de la división militar y de seguridad; Imad Ouda, comandante militar en el Líbano, y Abdel Rahman Abdel Aal, cuyo cargo no fue revelado.

Según el diario Israel Hayom, el ejército afirmó haber llevado a cabo un ataque en Beirut y haber apuntado contra objetivos de Hezbollah en el valle de Becá, sin proporcionar más detalles. Además del bombardeo en Beirut, los aviones de guerra israelíes renovaron sus ataques el lunes por la mañana contra supuestos bastiones de Hezbollah en el sur de Beirut, el sur del Líbano y la región de Becá, informó Anadolu.

La Agencia Nacional de Noticias del Líbano (NNA) también reportó que Israel además perpetró un ataque aéreo contra el campo de refugiados de El-Buss cerca de Tiro, en el sur del Líbano por primera vez. Hamás dijo que Fateh Sharif, el comandante del grupo en el Líbano, así como su esposa, hija e hijo, murieron en el ataque aéreo.

Durante la noche, los aviones de guerra israelíes atacaron las ciudades de Ebba y el área entre Zebdine y Choukine en el sur del Líbano.

La noticia sobre la posible operación terrestre de Israel y la nueva ola de bombardeos llegan en medio de una situación crítica para Líbano. Los continuados ataques de Tel Aviv, que supuestamente atacan objetivos de Hezbollah pero que en realidad han matado a cientos de civiles, han generado una grave situación humanitaria. Aproximadamente un millón de personas han sido desplazadas debido a los bombardeos, lo que marca la mayor ola de desplazamiento en la historia del país, según el Gobierno libanés.

"Podría ser el mayor desplazamiento de población de la historia de Líbano", declaró el primer ministro de Líbano, Najib Mikati, al confirmar este domingo la cifra de casi un millón de desplazados. Hace menos de una semana, su Gobierno había reportado alrededor de 500.000, lo que muestra un rápido incremento en el número de personas afectadas.

Más de 1.000 muertos en solo dos semanas

Desde el 16 de septiembre, cuando Israel comenzó a bombardear intensamente el Líbano, al menos 1.030 personas murieron, incluidas 156 mujeres y 87 niños, según Firas al-Abyadh, ministro de Salud del país. El funcionario agregó que, en ese mismo período, se registraron 6.352 heridos.

También lamentó que algunas de las víctimas todavía no han podido ser extraídas de debajo de los escombros o que aún no han podido ser identificadas. A lo que se suma que es probable que la cifra de muertos y heridos siga aumentando conforme Israel mantiene los bombareos. De hecho, la andanada de ataques aéreos israelíes de este domingo dejó más de 100 muertes.

Y es que ni siquiera el personal médico está a salvo. Al menos 14 paramédicos murieron en los bombardeos israelíes en Líbano durante los últimos dos días, añadió este domingo el Ministerio de Salud del país.

En un comunicado indicó que los paramédicos fueron asesinados mientras respondían a las llamadas del centro de Defensa Civil en las ciudades de Taybeh y Dir Siriane en el sur, así como en Tayr Debba y Houmine el Faouqa. El ministerio también informó de daños significativos en el Hospital Al Murtada de Baalbek, lo que llevó a su cierre temporal.