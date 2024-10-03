ORIENTE MEDIO
3 MIN DE LECTURA
Nasrallah, líder de Hezbollah, aceptó tregua antes de que Israel lo matara
El ministro de Relaciones Exteriores del Líbano sostuvo que Hassan Nasrallah había aceptado una tregua con Israel antes del ataque que lo mató. Afirma que Netanyahu también la había aceptado.
Nasrallah, líder de Hezbollah, aceptó tregua antes de que Israel lo matara
"Él (Nasrallah) aceptó. Sí, la parte libanesa aceptó", dijo Bouhabib, ministro de Relaciones Exteriores de Líbano. / Fotos: AA.
3 de octubre de 2024

Hezbollah había aceptado un alto el fuego con Tel Aviv poco antes de que el ejército israelí matara al líder del grupo libanés, Hassan Nasrallah, en un bombardeo la semana pasada e invadiera el Líbano apenas días después, según informó el Gobierno de este país.

"Él (Nasrallah) aceptó. Sí, la parte libanesa aceptó", dijo Abdallah Bouhabib, ministro de Relaciones Exteriores de Líbano, en diálogo con la cadena CNN.

"Nosotros consultamos con Hezbollah. Berri (el presidente del Parlamento libanés) consultó con Hezbollah, y se lo informamos a los representantes de Estados Unidos y Francia", explicó.

RelacionadoIsrael ataca a Beirut sin cesar, mientras rescatistas intentan salvar vidas

Luego, afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, también había aceptado una tregua que se basó en la declaración conjunta de 12 países y organizaciones para un alto el fuego temporal entre Hezbollah y Tel Aviv, según comunicaron EE.UU. y Francia al Gobierno de Líbano.

Esta declaración, emitida el 24 de septiembre, buscaba facilitar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada mayor.

Recomendados

"Estados Unidos y Francia nos dijeron que Netanyahu también estuvo de acuerdo con la declaración", detalló el ministro de Exteriores libanés.

Sin embargo, poco después un ataque israelí en Beirut mató a Nasrallah. El bombardeo ocurrió en un suburbio del sur de la capital, el 27 de septiembre.

Luego, el 1 de octubre, Tel Aviv invadió el sur del Líbano, en lo que calificó como una “operación limitada” contra lo que denominan objetivos de Hezbollah, pero que en realidad han matado a cientos y herido a miles más.

La comunidad internacional ha advertido que estos ataques podrían llevar a que el conflicto en Gaza se convierta en una guerra regional más amplia.

Relacionado¿Podría el ataque de Irán a Israel llevar a una guerra regional extensa?

Aunque no parece haber diálogos para un alto el fuego por el momento, los líderes mundiales continúan pidiendo una tregua inmediata. Este miércoles, el canciller de Alemania, Olaf Scholz, y el presidente francés Macron “renovaron su llamado, respaldado por numerosos estados, a un alto el fuego inmediato y a la implementación de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU”, según declaró un portavoz del gobierno alemán.

Hezbollah e Israel han estado involucrados en enfrentamientos desde el inicio de la ofensiva de Israel en Gaza. Desde el 7 de octubre pasado sus ataques allí han causado la muerte de casi 41.700 palestinos, y diariamente continúan matando a decenas, en su mayoría mujeres y niños.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar