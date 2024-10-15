Israel ha enfilado una nueva ofensiva devastadora contra el campo de refugiados de Yabalia, en el norte de Gaza, desde el pasado 6 de octubre. Las bombas de Tel Aviv cobran vidas a un ritmo acelerado y, solo este lunes, ataques aéreos mataron al menos a 10 personas e hirieron a otras 30 en un centro de distribución de alimentos, según informaron médicos locales. Entre las víctimas había mujeres y niños.

Durante esta nueva incursión, en apenas 9 días, al menos 100 palestinos han perecido bajo los ataques aéreos, mientras decenas sufrieron heridas. “Nadie puede entrar ni salir de Yabalia. A cualquiera que lo intente le disparan”, denunció Sarah Vuylsteke, coordinadora de proyectos de Médicos Sin Fronteras (MSF).

Pero aquí, en un campamento que es tan antiguo como la ocupación israelí y la resistencia palestina, los intentos de desplazamiento de Tel Aviv han encontrado una férrea oposición.

Yabalia, una historia de resistencia

Las Naciones Unidas establecieron el campo de Yabalia en 1948, para albergar a los refugiados palestinos que desplazó el estado sionista en la Nakba, la catástrofe en árabe.

Ubicado a 3 kilómetros al norte de Yabalia, una ciudad con el mismo nombre, es el mayor campo de refugiados de Gaza con más de 200.000 habitantes.

El campamento ha sido un símbolo de la resistencia, pues allí comenzó la Primera Intifada en 1987 luego de que un conductor israelí atropelló a cuatro trabajadores palestinos.

También fue objeto de intensos bombardeos durante la ofensiva de Tel Aviv en 2014, que mató a 15 palestinos en un ataque contra una escuela de la UNRWA.

“Un genocidio dentro del genocidio”

Desde el 7 de octubre, cuando comenzó su brutal agresión contra Gaza, Israel intensificó sus bombardeos contra el campo de refugiados de Yabalia. Según el Ministerio de Salud del enclave, un bombardeo el 31 de octubre mató a más de 50 palestinos y dejó a muchos otros atrapados bajo los escombros.

En diciembre de 2023, los ataques aéreos causaron la muerte de más de un centenar de palestinos en Yabalia. Posteriormente, el ejército israelí entró al campo y, al retirarse en febrero, dejó una devastación total: "Ni una sola casa habitable" quedó en pie en Yabalia.

El campamento sufrió una nueva incursión terrestre en mayo. Más del 70% de su infraestructura fue destruida en esa ocasión. A principios de junio, la Defensa Civil de Gaza recuperó más de 120 cadáveres tras la irrupción.

Pero los palestinos de Yabalia han asumido una decidida resistencia al rechazar la evacuación forzada, regresando a sus hogares y desafiando lo que se ha denominado el "Plan de los Generales" de Israel.

Según el diario israelí Yedioth Ahronoth, esa estrategia, ideada por generales retirados, ha fracasado en gran parte debido a la determinación de los residentes de Yabalia de no acatar las órdenes de evacuación de Tel Aviv.