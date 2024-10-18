El líder político de Hamás, Yahya Sinwar, fue asesinado en Gaza cuando confrontaba sobre el terreno a las fuerzas de Israel, según informaron medios de ese país este jueves. El grupo de resistencia palestino confirmó su muerte este viernes.

La noticia se ha difundido ampliamente, incluso a lo largo de Gaza, que ha quedado reducida a escombros por los incesantes bombardeos israelíes que ya cumplen un año.

El Ejército israelí admitió que no había señales de presencia de rehenes en la zona donde asesinaron a Sinwar.

Yahya Sinwar asumió como jefe político de Hamás en agosto pasado para suceder a Ismail Haniyeh, también asesinado por Israel el 31 de julio en Irán. Haniyeh se encontraba en Teherán para asistir a la ceremonia de juramentación del nuevo presidente iraní cuando un ataque dirigido lo mató.

La elección de Sinwar, de 61 años, como máximo líder del grupo de resistencia reflejó su historia dentro de Hamás, pues se había desempeñado como el principal responsable de la organización en Gaza durante dos mandatos consecutivos, el primero a partir de 2017 y el segundo en 2021.

Sus primeros años

Yahya Ibrahim Hassan Sinwar nació en 1962 en el campo de refugiados de Jan Yunis, en el sur de Gaza. Su familia fue desplazada de la ciudad de Al Majdal, ahora parte de Ascalón, en el sur de Israel, durante 1948, en lo que se conoce como la Nakba, la catástrofe, en árabe.

Sinwar se unió a la Hermandad Musulmana a una temprana edad y estudió en la Universidad Islámica de Gaza, donde obtuvo una licenciatura en árabe. Durante sus años universitarios, dirigió el "Bloque Islámico", el ala estudiantil de la Hermandad Musulmana.

En 1985, Sinwar fundó el aparato de seguridad de la Hermandad Musulmana, conocido entonces como "Al Mayd". Esta organización se centraba en la resistencia a la ocupación israelí en Gaza y en la lucha contra los colaboradores palestinos.

El activismo estudiantil de Sinwar le ayudó a adquirir la experiencia que más tarde necesitaría para asumir funciones de liderazgo en Hamás tras la fundación del grupo en 1987.

De la prisión a la libertad

En 1982, el Ejército de Israel arrestó a Sinwar y lo dejó en libertad al cabo de unos días. Pero volvió a detenerlo ese mismo año y lo condenó a seis meses de prisión por "participar en actividades de seguridad contra Israel".

El 20 de enero de 1988, Israel volvió a arrestarlo y lo condenó a cuatro cadenas perpetuas más 30 años por "fundar el aparato de seguridad de Al Mayd y participar en el establecimiento del primer ala militar de Hamás, conocida como los Muyahidines Palestinos".

Sinwar pasó 23 años en diferentes prisiones israelíes antes de que lo liberaran en medio de un intercambio de prisioneros entre Hamás y Tel Aviv en 2011, en lo que se conoció como el "Acuerdo Shalit".

​​​​​​"¿Por qué no han liberado a Palestina todavía?", preguntó Sinwar a sus compañeros en la primera declaración que hizo después de salir de la cárcel. En virtud del acuerdo implementado el 11 de octubre de 2011, Israel liberó a 1.027 detenidos palestinos a cambio de la liberación del soldado israelí Gilad Shalit por parte de Hamás.

Después de su liberación en 2011, Sinwar volvió a Gaza y participó en las elecciones internas de Hamás de 2012. Logró un asiento en la dirección política del grupo y asumió la responsabilidad de supervisar el ala militar, las Brigadas Qassam.

En septiembre de 2015, Estados Unidos agregó a Sinwar a su lista de "terroristas internacionales". Los servicios de seguridad de Tel Aviv también catalogaron a Sinwar como uno de los principales objetivos en Gaza, según los medios israelíes.

La faceta de novelista

Aunque Sinwar era el enemigo número uno del estado supremacista judío, aprendió hebreo durante los 23 años que lo mantuvieron en las infames prisiones israelíes. Hablaba el idioma con fluidez.