La destrucción y la muerte se apoderaron del norte de Gaza desde que el ejército israelí intensificó su ofensiva en esta zona hace cuatro semanas. Desde entonces, Tel Aviv ha matado a más de 1.200 palestinos en bombardeos a edificios residenciales, refugios y hospitales.

“El ejército israelí continúa cometiendo masacres y atacando refugios y civiles en Beit Lahia, lo que ha provocado víctimas en un sistema de salud ya muy afectado”, señaló Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, a la agencia de noticias Anadolu.

Subrayó que “la ocupación israelí está cometiendo asesinatos y destrucción debido a la falta de supervisión o responsabilidad para detener sus crímenes”.

Asimismo, Al-Bursh dijo que el ejército israelí “impide la entrada de suministros médicos al norte de Gaza e impone un bloqueo a los hospitales Kamal Adwan, Al-Awda y el hospital Indonesio en el enclave norte”.

El ejército israelí ha lanzado una letal ofensiva en el norte de Gaza desde este 5 de octubre, argumentando que su objetivo es impedir que Hamás “se reorganice”. Sin embargo, los palestinos de la zona denuncian que Tel Aviv busca ocupar sus tierras y desplazarlos forzosamente.

Hospitales bajo ataque

La ONU informó este jueves que un bombardeo israelí contra el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza destruyó suministros médicos que habían sido entregados recientemente.

El portavoz Stephane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció que “los hospitales están bajo ataque y los equipos de rescate no pueden trabajar debido a la detención de personal y la confiscación de equipo esencial, incluidas ambulancias y un camión de bomberos”.

Al preguntarle si el hospital Kamal Adwan sigue funcionando y sobre el estado de los pacientes, Dujarric dijo que hay pocos “pacientes” en el hospital. Sin embargo, destacó que “usar la palabra funcionamiento para describir estos hospitales en Gaza puede ser engañoso”, ya que “estos hospitales están tratando de sobrevivir”.

“Con gran esfuerzo, entregamos suministros hace solo cinco días. Pero ahora esos suministros están destruidos”, añadió Dujarric .

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se refirió al ataque. Señaló que “alcanzó un almacén que contenía suministros vitales de la OMS traídos en misiones complejas, así como la estación de desalinización y los tanques de agua en la parte superior del hospital”.