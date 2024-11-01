ORIENTE MEDIO
Israel mató a 1.200 palestinos en norte de Gaza en cuatro semanas de asedio
Desde que el ejército israelí intensificó su ofensiva sobre el norte de Gaza hace un mes, los bombardeos contra edificios residenciales, refugios y hospitales han matado a más de 1.200 palestinos.
El ejército israelí ha lanzado una letal ofensiva en el norte de Gaza desde este 5 de octubre / Foto: AA.
1 de noviembre de 2024

La destrucción y la muerte se apoderaron del norte de Gaza desde que el ejército israelí intensificó su ofensiva en esta zona hace cuatro semanas. Desde entonces, Tel Aviv ha matado a más de 1.200 palestinos en bombardeos a edificios residenciales, refugios y hospitales.

“El ejército israelí continúa cometiendo masacres y atacando refugios y civiles en Beit Lahia, lo que ha provocado víctimas en un sistema de salud ya muy afectado”, señaló Munir Al-Bursh, director general del Ministerio de Salud de Gaza, a la agencia de noticias Anadolu.

Subrayó que “la ocupación israelí está cometiendo asesinatos y destrucción debido a la falta de supervisión o responsabilidad para detener sus crímenes”.

Asimismo, Al-Bursh dijo que el ejército israelí “impide la entrada de suministros médicos al norte de Gaza e impone un bloqueo a los hospitales Kamal Adwan, Al-Awda y el hospital Indonesio en el enclave norte”.

El ejército israelí ha lanzado una letal ofensiva en el norte de Gaza desde este 5 de octubre, argumentando que su objetivo es impedir que Hamás “se reorganice”. Sin embargo, los palestinos de la zona denuncian que Tel Aviv busca ocupar sus tierras y desplazarlos forzosamente.

Hospitales bajo ataque

La ONU informó este jueves que un bombardeo israelí contra el Hospital Kamal Adwan en el norte de Gaza destruyó suministros médicos que habían sido entregados recientemente.

El portavoz Stephane Dujarric, citando a la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), denunció que “los hospitales están bajo ataque y los equipos de rescate no pueden trabajar debido a la detención de personal y la confiscación de equipo esencial, incluidas ambulancias y un camión de bomberos”.

Al preguntarle si el hospital Kamal Adwan sigue funcionando y sobre el estado de los pacientes, Dujarric dijo que hay pocos “pacientes” en el hospital. Sin embargo, destacó que “usar la palabra funcionamiento para describir estos hospitales en Gaza puede ser engañoso”, ya que “estos hospitales están tratando de sobrevivir”.

“Con gran esfuerzo, entregamos suministros hace solo cinco días. Pero ahora esos suministros están destruidos”, añadió Dujarric .

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, también se refirió al ataque. Señaló que “alcanzó un almacén que contenía suministros vitales de la OMS traídos en misiones complejas, así como la estación de desalinización y los tanques de agua en la parte superior del hospital”.

Añadió que el hospital "apenas ha estado funcionando desde la incursión más reciente" y que la "situación de salud en el norte de Gaza es deplorable. Hacemos un llamado a todos para proteger los hospitales y cumplir plenamente con el derecho humanitario internacional".

Las bombas caen sobre toda Gaza

Mientras tanto, los bombardeos israelíes continúan matando diariamente a decenas de palestinos en toda Gaza. Al menos 26 palestinos murieron y 47 resultaron heridos en ataques aéreos israelíes en todo el enclave durante la noche del jueves, informaron fuentes médicas a Anadolu.

Un bombardeo israelí alcanzó una casa en el vecindario de Sabra, en el sur de la Ciudad de Gaza, causando la muerte de dos palestinos e hiriendo a cuatro personas, dijeron. En el noroeste de esta ciudad, un bombardeo sobre una casa mató a cuatro palestinos e hirió al menos a 10.

Otro ataque dirigido a un grupo de personas en la localidad de Al-Zawayda, en el centro del enclave, mató a dos palestinos y dejó tres heridos.

Asimismo, al menos 16 palestinos murieron y 30 resultaron heridos, incluidos niños, en ataques contra dos casas al norte del campo de refugiados de Nuseirat.

Dos hermanos palestinos murieron y varios otros resultaron heridos cuando un avión de combate israelí bombardeó una casa en Deir Al-Balah, en el centro de Gaza, informaron paramédicos palestinos a Anadolu.

Desde que Israel comenzó su ofensiva contra Gaza el 7 de octubre de 2023, sus ataques han matado a más de 43.204 personas, en su mayoría mujeres y niños. Más de 101.641 resultaron heridas, según las autoridades de salud locales.

A su vez, Tel Aviv ha intensificado su ofensiva contra el Líbano. Desde octubre pasado, casi 2.900 personas han muerto y más de 13.000 han resultado heridas en ataques israelíes.

FUENTE:TRT Español y agencias
