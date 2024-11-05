Con el supuesto objetivo de crear una “zona de amortiguamiento” en el norte de Gaza, Israel continúa su brutal ofensiva sobre todo el enclave aumentando cada día la cifra de muertos y heridos. Solo este martes, al menos 29 personas, entre ellas mujeres y niños, murieron como consecuencia de los mortiferos ataques desde aviones de combate israelíes en todo el enclave. Además, el Ministerio de Salud de Gaza denunció que “Israel ha atacado todos los hospitales del enclave”, empeorando la ya crítica situación sanitaria.

En Beit Lahia, al norte, 20 personas perdieron la vida en un mismo ataque cuando un bombardeo destruyó una casa que acogía a familias desplazadas, según reportó la agencia de noticias palestina Wafa.

Por su parte, el Ministerio de Salud de Gaza, informó este lunes que las fuerzas israelíes están bombardeando el último hospital parcialmente operativo en el norte del enclave.

"En este momento, las fuerzas de ocupación siguen bombardeando y destruyendo violentamente el hospital Kamal Adwan", señaló el Ministerio en relación al centro de salud ubicado en la localidad de Beit Lahia.

El director del hospital, Hosam Abu Safieh, calificó la situación de "catastrófica" y denunció que el ejército israelí no estableció comunicación con el hospital "antes de atacarlo directamente".

"Varios miembros de nuestro personal han resultado heridos y no podemos abandonar el hospital", explicó Abu Safieh, quien también expresó no comprender "el propósito de este bombardeo, que tiene como objetivo el hospital".

Anteriormente, el ministerio también denunció: "Todos los hospitales del norte de Gaza han sido destruidos y fuera de servicio, mientras que los equipos de defensa civil han sido atacados y algunos han sido atacados".

Hambre como instrumento de genocidio

En medio de la devastadora ofensiva, la Oficina de Medios de Gaza acusó a Israel de utilizar el hambre como un arma de guerra. Según la denuncia, el ejército israelí ha bloqueado 3.800 camiones de ayuda humanitaria destinados a llegar al norte de Gaza, dejando a casi 400.000 personas, incluidos más de 100.000 niños, al borde de la inanición.

En este contexto, las autoridades palestinas hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional y a las agencias de la ONU para que presionen a Israel a detener lo que calificaron como "crímenes brutales contra los civiles" en Gaza.

No solo en el norte