Minutos después de que Donald Trump confirmara que ganó la elección y que será el 47° presidente de Estados Unidos, líderes mundiales comenzaron a reaccionar al resultado. Con algunos mensajes más efusivos que otros, la mayoría de los presidentes de Latinoamérica le hicieron llegar sus felicitaciones.

Lula da Silva

El mandatario de Brasil, Lula da Silva, escribió en la red social X que "la democracia es la voz del pueblo y siempre debe ser respetada".

"El mundo necesita diálogo y trabajo conjunto para que tengamos más paz, desarrollo y prosperidad", añadió el presidente, que días antes de la elección manifestó su apoyo a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Javier Milei

Por su parte, el presidente argentino Javier Milei celebró la "formidable victoria electoral" del presidente electo en un mensaje en inglés en el que le deseó "éxitos y bendiciones".

“Ahora, a hacer América grande de nuevo (Make America Great Again). Sabe que puede contar con Argentina para llevar a cabo su tarea", aseguró el mandatario, que se ha convertido en el mayor aliado de Trump en la región.

Claudia Sheinbaum

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum prefirió no pronunciarse oficialmente sobre el triunfo de Trump el miércoles, alegando que esperaría a que algunos estados terminen de contar sus votos para dar un comunicado oficial.

Sin embargo, afirmó que "México siempre sale adelante [...] va a haber buena relación con Estados Unidos, estoy convencida de ello", dijo la mandataria.

Agregó que una de las claves será informar bien a Estados Unidos sobre todos los temas clave, como los comerciales y los esfuerzos de México para reducir los flujos migratorios. “Hay un plan”, afirmó en referencia a la cuestión migratoria pero sin entrar en detalles. “Va a haber diálogo”, enfatizó.

Gustavo Petro

El mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que "el pueblo estadounidense ha hablado y se le respeta” y felicitó a Trump por su triunfo.

“El diálogo norte/sur sigue vigente y la realidad del colapso climático hará que gire alrededor de su solución. La única manera de sellar las fronteras es con la prosperidad de los pueblos del sur y el fin de los bloqueos. La posibilidad progresista en EE.UU. no podía aplaudir el genocidio de Gaza".

Gobierno de Nicolás Maduro

El gobierno de Venezuela, que rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos durante la primera presidencia de Trump, declaró este miércoles estar dispuesto a "entablar buenas relaciones" con Washington en el regreso del magnate inmobiliario al poder, en un comunicado divulgado por el canciller, Yván Gil.

"Venezuela siempre estará dispuesta a entablar buenas relaciones con los gobiernos estadounidenses, enmarcadas en un espíritu de diálogo, respeto y sensatez", indicó Gil.

Lacalle Pou

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, felicitó a través de un mensaje en su cuenta de X a Trump y agregó que “trabajaremos junto al nuevo gobierno para seguir fortaleciendo la relación entre nuestros países, para beneficio de nuestra gente”.

Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, escribió en X: "Que Dios lo bendiga y lo guíe".

Daniel Noboa

Por su parte, el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, sostuvo que con el triunfo del republicano “el futuro parece prometedor para el continente”.