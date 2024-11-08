En una preocupante advertencia, la ONU subrayó este jueves que el rápido deterioro de la crisis humanitaria en el norte de Gaza tiene a toda la población “en riesgo inminente de morir por enfermedades, hambruna y violencia".

La portavoz adjunta de la ONU, Stephanie Tremblay, reiteró en una conferencia de prensa que "la única ayuda” que ha podido ingresar al norte del enclave “desde el comienzo del asedio israelí, hace un mes, han sido suministros para hospitales durante misiones de evacuación médica", según la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

"La ofensiva israelí está impidiendo que los palestinos accedan a los elementos esenciales para su supervivencia, incluida el agua", continuó Tremblay. Y subrayó que las personas en el norte de Gaza "no tienen absolutamente ninguna protección" mientras Israel sigue perpetrando sus ataques incesantemente.

De hecho, la portavoz añadió que los trabajadores humanitarios "no están a salvo para realizar su trabajo, y las fuerzas israelíes y la inseguridad les impide llegar a las personas necesitadas". Según dijo Tremblay, Tel Aviv impide que la ayuda alcance aproximadamente 75.000 a 95.000 palestinos en el norte, quienes no reciben artículos esenciales para su supervivencia.

"Como dijeron los líderes de la ONU y las organizaciones humanitarias, el Comité Permanente Interinstitucional, hace una semana, toda la población del norte de Gaza está en riesgo inminente de morir por enfermedades, hambruna y violencia", añadió.

"Hasta hoy, las autoridades israelíes ordenaron nuevamente la evacuación de personas en partes del norte de Gaza", indicó, añadiendo que 14.000 palestinos desplazados forzosamente en esa área están viviendo en refugios y otros sitios.

Relacionado Gaza, una masacre de bombas y hambre

Israel ha matado a 41.020 palestinos en Gaza

El Ministerio de Salud en Gaza informó que el número de muertos por la brutal ofensiva israelí aumentó a 41.020, la mayoría de ellos mujeres y niños. También indicó que hay al menos 102.651 heridos y se estima que miles permanecen bajo los escombros.

La entidad acusó a Israel de haber cometido “seis masacres contra familias en Gaza en las últimas 24 horas”, en las que 78 palestinos perdieron la vida y otros 214 resultaron heridos durante los bombardeos israelíes.

“Varias víctimas siguen bajo los escombros, bajo la arena y en las carreteras. Los equipos de ambulancias y de Protección Civil no pueden llegar hasta ellos y recuperarlos”, ya que el Ejército israelí no se lo permite y, por lo tanto, “aún no han llegado a los hospitales”, dijo el ministerio.

Las víctimas fueron reportadas en Beit Lahiam, Yabalia, Rafah, Nuseirat y otras áreas.

El periodista local Hossam Shabat informó que 11 de las víctimas eran sus primos. "En cuestión de minutos, encontré a 11 de mis primos muertos. Tuvimos que recoger sus cuerpos en bolsas y enterrarlos en cuestión de minutos: sin funeral, sin despedidas", escribió en X, y publicó un video de las víctimas.