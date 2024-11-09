Desde el inicio de la brutal ofensiva de Israel hace 400 días, los palestinos han intentado sobrevivir entre bombardeos constantes y condiciones catastróficas. Mientras la hambruna amenaza debido al bloqueo de ayuda humanitaria, Tel Aviv intensifica los ataques con aparente indiferencia ante la muerte de civiles.
El número de fallecidos continúa en aumento. Desde el inicio de los ataques israelíes el 7 de octubre del año pasado, se han reportado 43.508 fallecidos, según informó el Ministerio de Salud de Gaza, mientras que cerca de 102.765 personas han resultado heridas.
Asimismo, indicó este sábado por la mañana que “las fuerzas israelíes mataron a 44 personas y dejaron heridas a otras 81 en cuatro masacres de familias en las últimas 24 horas”. “Muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los rescatistas no pueden llegar hasta ellas”, añadió.
Uno de los ataques impactó en una escuela que funciona como refugio en el barrio de Tufah, al este de la Ciudad de Gaza. Entre los fallecidos fueron identificados dos periodistas locales, una mujer embarazada y un niño.
Además, fuentes médicas en el Hospital Nasser en Jan Yunis informaron a la Agencia Anadolu que recibieron los cuerpos de nueve personas que murieron en un ataque a una tienda que servía de refugio para personas desplazadas.
En Beit Lahia, en el norte de Gaza, un ataque aéreo alcanzó la casa de la familia Abu Jarad en Al-Manshiyya, matando a un residente y dejando a varios más heridos, informaron fuentes médicas.
Por otra parte, el viernes por la mañana el Ministerio de Salud de Gaza señaló que Israel había cometido “tres masacres contra familias en Gaza en las últimas 24 horas”, en las que 39 palestinos perdieron la vida y otros 123 resultaron heridos.
La mayoría de muertos son mujeres y niños
Casi el 70% de los muertos en la ofensiva israelí que comenzó hace 400 días son mujeres y niños, confirmó la Oficina de Derechos Humanos de la ONU afirmó este viernes. Describió esta situación como una “violación sistemática de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario”.
La oficina publicó un informe de 32 páginas que va desde noviembre de 2023 hasta abril de 2024. El informe destaca que la mayoría de las víctimas verificadas fueron mujeres y niños, lo que sugiere violaciones de los principios del derecho internacional humanitario como "distinción y proporcionalidad".
Según el informe, los ataques muestran "aparente indiferencia ante la muerte de civiles".
En la misma línea, el jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Turk, precisó que el 80% de las víctimas murieron en edificios residenciales.
Inminente hambruna en norte de Gaza
Por otro lado, el Comité de Revisión de la Hambruna de la ONU advirtió este sábado que “los umbrales de hambruna pueden haberse cruzado ya o podrían cruzarse en un futuro cercano”. Los expertos independientes de este comité forman parte de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) la cual está compuesta por una red de 15 organismos de la ONU y otras organizaciones que monitorean el hambre global y la seguridad alimentaria.
Previamente, un informe del 17 de octubre —elaborado por un equipo de análisis de la CIF— reveló que los palestinos en todo el territorio enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. Ese es el nivel de emergencia, Fase 4, en el sistema de clasificación de cinco niveles para el hambre. Determinó que 133.000 personas enfrentan una inseguridad alimentaria catastrófica, que es la Fase 5, junto con la hambruna.
Asimismo, el equipo de la CIF realizó una evaluación de riesgos y concluyó que un pronóstico razonable es que, en el peor de los casos, toda Gaza corre el riesgo de enfrentar una hambruna entre noviembre de 2024 y abril de 2025, señalaron los expertos.
Por su parte, el portavoz de Naciones Unidas, Stephane Dujarric, dijo este miércoles que “las operaciones militares terrestres israelíes (en el norte de Gaza) han dejado a los palestinos sin lo esencial para sobrevivir, los han obligado a huir en busca de seguridad en varias ocasiones y han cortado sus rutas de escape y suministro”.
“Los civiles están muriendo de hambre mientras el mundo observa. Estas atrocidades deben cesar”, añadió, citando a la subsecretaria general interina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Joyce Msuya.