Irán y Arabia Saudita parecen estar estrechando sus relaciones bilaterales con una serie de acercamientos recientes, de acuerdo a los reportes de medios estatales. IRNA, la agencia de noticias de Irán, reportó que el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas del país, el general Mohammad Bagheri, se reunió con su homólogo de Arabia Saudita, Fayaz bin Hamed al-Ravili, en Teherán para hablar sobre las relaciones bilaterales, especialmente en áreas de defensa.

Esta reunión ocurre más de dos semanas después de que Irán y Arabia Saudita realizaran ejercicios navales conjuntos en el mar de Omán, según le confirmó a la agencia de noticias AFP el portavoz del Ministerio de Defensa saudí, el brigadier general Turki Al-Malki.

“Las Fuerzas Navales Reales Sauditas concluyeron recientemente un ejercicio naval conjunto con las Fuerzas Navales Iraníes, junto con otros países en el mar de Omán”, dijo Al-Malki a la AFP.

Los medios estatales iraníes también reportaron previo a ese esfuerzo conjunto que Irán participó en el ejercicio militar “IMEX 2024” en el norte del océano Índico con Rusia, Omán y otros seis estados observadores, incluida Arabia Saudita.

Estos ejercicios militares ocurren meses después de un acuerdo de reconciliación entre los dos países, el cual fue facilitado por China. Con este pacto se reanudaron las relaciones diplomáticas que se suspendieron en 2016.

Relacionado Irán y Bahréin buscan retomar lazos: ¿por qué es importante para la región?

Cumbre en Arabia Saudita sobre Gaza

Por su parte, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, y el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman hablaron por teléfono la noche de este domingo sobre sus relacines bilaterales y la futura colaboración entre Teherán y Riad.

Pezeshkian informó que, por "asuntos ejecutivos", no podrá asistir a la cumbre conjunta de la Liga Árabe y la Organización de Cooperación Islámica (OCI) con respecto a la ofensiva israelí en Gaza, pero dijo que el vicepresidente Mohammad Reza Aref representaría a Irán en la ocasión.