TÜRKİYE
Primera dama de Türkiye se reúne con el secretario general de ONU en COP29
La primera dama Emine Erdogan conversó con el secretario general de la ONU, António Guterres, acerca del cambio climático y el Proyecto Residuo Cero de Türkiye durante la cumbre de medio ambiente.
En su calidad de presidenta de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, la primera dama Emine Erdogan conversó con el secretario general de la ONU, António Guterres. Foto: AA / AA
12 de noviembre de 2024

Emine Erdogan, primera dama de Türkiye y esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la cumbre sobre cambio climático COP29.

En su calidad de presidenta de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, Emine Erdogan conversó con Guterres acerca de los esfuerzos de Türkiye para llevar a cabo este proyecto medioambiental, bandera del país.

También dialogaron sobre asuntos más amplios relacionados con la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.

Emine Erdogan además informó a Guterres sobre el trabajo de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, bajo su liderazgo.

En la reunión, la primera dama estuvo acompañada por el ministro de Medio Ambiente, Urbanización y Cambio Climático de Türkiye, Murat Kurum, y el presidente de la Fundación Cero Residuos, Samed Agirbas.

FUENTE:TRT Español
