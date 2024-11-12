Emine Erdogan, primera dama de Türkiye y esposa del presidente Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en el marco de la cumbre sobre cambio climático COP29.

En su calidad de presidenta de la Junta Consultiva de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Residuo Cero, Emine Erdogan conversó con Guterres acerca de los esfuerzos de Türkiye para llevar a cabo este proyecto medioambiental, bandera del país.

También dialogaron sobre asuntos más amplios relacionados con la lucha contra el cambio climático y la protección del medio ambiente.