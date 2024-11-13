El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su esperanza de reconciliación con el presidente de Siria, Bashar al Assad, y mostró optimismo frente a la posibilidad de mejorar las relaciones entre ambos países.

“Hemos tendido la mano a Siria para la normalización, creyendo que este paso allanará el camino hacia la paz y la estabilidad dentro del territorio sirio”, señaló el presidente turco en conversación con la prensa tras regresar de un viaje oficial a Arabia Saudita y Azerbaiyán.

Asimismo, el mandatario subrayó la necesidad de que haya estabilidad en Siria y advirtió que la amenaza israelí es una preocupación seria para la población de ese país, pues las tensiones regionaesl podrían propagarse y escalar rápidamente en áreas volátiles.

Erdogan también enfatizó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial de Siria, señalando que los refugiados sirios no representan una amenaza en este contexto. También, instó a Assad a reconocer esta realidad y a tomar medidas para crear un "nuevo clima" que facilite una normalización pacífica, en beneficio de ambas naciones.

Operaciones de seguridad más allá de las fronteras

Las preocupaciones de seguridad de Türkiye siguen siendo una prioridad. Por eso, Erdogan subrayó que las operaciones transfronterizas continuarán si se necesita hacer frente a las amenazas en las cercanías de las fronteras turcas.

“Hay zonas donde los terroristas aún mantienen presencia cerca de nuestras fronteras”, recalcó. Y añadió: “Es imposible garantizar una estabilidad plena sin eliminar estos refugios terroristas”.