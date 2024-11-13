El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reiteró su esperanza de reconciliación con el presidente de Siria, Bashar al Assad, y mostró optimismo frente a la posibilidad de mejorar las relaciones entre ambos países.
“Hemos tendido la mano a Siria para la normalización, creyendo que este paso allanará el camino hacia la paz y la estabilidad dentro del territorio sirio”, señaló el presidente turco en conversación con la prensa tras regresar de un viaje oficial a Arabia Saudita y Azerbaiyán.
Asimismo, el mandatario subrayó la necesidad de que haya estabilidad en Siria y advirtió que la amenaza israelí es una preocupación seria para la población de ese país, pues las tensiones regionaesl podrían propagarse y escalar rápidamente en áreas volátiles.
Erdogan también enfatizó el compromiso de Türkiye con la integridad territorial de Siria, señalando que los refugiados sirios no representan una amenaza en este contexto. También, instó a Assad a reconocer esta realidad y a tomar medidas para crear un "nuevo clima" que facilite una normalización pacífica, en beneficio de ambas naciones.
Operaciones de seguridad más allá de las fronteras
Las preocupaciones de seguridad de Türkiye siguen siendo una prioridad. Por eso, Erdogan subrayó que las operaciones transfronterizas continuarán si se necesita hacer frente a las amenazas en las cercanías de las fronteras turcas.
“Hay zonas donde los terroristas aún mantienen presencia cerca de nuestras fronteras”, recalcó. Y añadió: “Es imposible garantizar una estabilidad plena sin eliminar estos refugios terroristas”.
Optimismo cauteloso
Erdogan además señaló que Türkiye ha tomado las medidas más firmes del mundo contra la agresión de Israel, incluida la suspensión de las relaciones comerciales, y sigue comprometida a denunciar las acciones israelíes en el escenario internacional.
El presidente turco también reiteró la necesidad de que haya rendición de cuentas, al señalar que “mientras continúen los envíos de armas a Israel, este se volverá más agresivo, empeorando la situación en Palestina y Líbano cada día”.
“Hemos suspendido el comercio y las relaciones con Israel, punto. Türkiye, bajo mi liderazgo, no mantendrá ni desarrollará lazos con Israel”, afirmó Erdogan. Y reiteró que el país se mantiene firmemente al lado de Palestina en su lucha por la justicia.
Erdogan expresó adicionalmente un optimismo cauteloso respecto a un posible cambio de enfoque hacia la región por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.
“Esperamos que Trump adopte un enfoque diferente para la región en este mandato. Algunos de los mensajes que hemos visto son preocupantes, y tendremos que esperar hasta enero para ver cómo se desarrollan las cosas”, concluyó.