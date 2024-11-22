AMÉRICA LATINA
Bolsonaro es acusado de intento de golpe de Estado contra Lula: ¿qué sigue?
Tras dos años de investigaciones, la Policía presentó cargos contra el expresidente Jair Bolsonaro por su presunta participación en el intento de golpe de Estado de 2022. ¿Qué puede pasar?
Fotografía de archivo en donde se ve al expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022) en Sao Paulo (Brasil). Foto: Sebastiao Moreira. EFE. / Others
22 de noviembre de 2024

La Policía Federal de Brasil presentó este jueves una denuncia formal contra el expresidente Jair Bolsonaro y otras 36 personas, incluidos militares de alto rango y exministros, por su presunta participación en una trama para intentar un golpe de Estado tras las elecciones de 2022, en las que ganó el actual mandatario, Lula da Silva.

Tras dos años de investigaciones, la Policía aseguró que existió una conspiración "coordinada" con el objetivo de "mantener en el poder" al líder de ultraderecha, a pesar de su derrota electoral frente a Lula.

Según el informe, Bolsonaro –quien ya enfrenta medidas cautelares, como la retención de su pasaporte– desempeñó un papel activo en la planificación del intento de golpe junto con antiguos integrantes de su gabinete y altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Los cargos presentados incluyen "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita", delitos que podrían acarrear penas de hasta 30 años de prisión.

Qué dice la investigación de la Policía

El supuesto complot contra Lula debía llevarse a cabo el 15 de diciembre de 2022, pocas semanas antes de que el actual mandatario regresara al poder, a principios de 2023.

De acuerdo con la investigación, la trama estaba estructurada en varios frentes: difusión de noticias falsas, incitación a las Fuerzas Armadas, búsqueda de justificaciones legales, ejecución de acciones golpistas y labores de inteligencia. La acusación detalla cómo estos grupos trabajaron en conjunto para socavar el resultado electoral y la transición democrática en Brasil.

Las investigaciones indican que existió una conspiración de gran alcance para desestabilizar al Gobierno de Lula da Silva, con planes que iban desde intentos de golpe de Estado hasta el magnicidio.

Durante las diligencias, se encontraron borradores de decretos que proponían declarar un "estado de sitio", anular los resultados de las elecciones e intervenir la Justicia Electoral, lo que evidencia la existencia de estrategias tanto legales como extralegales para socavar la democracia.

Además, la investigación señala un plan para asesinar al presidente Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes. Según el documento, el objetivo era eliminar a estos líderes y formar un "comité de crisis" controlado por militares.

La denuncia formal se presentó poco después de que, este martes, la Policía arrestó a cuatro soldados que custodiaban la cumbre del G20, por su presunta participación en el intento de golpe.

¿Qué puede pasar ahora con Bolsonaro?

La denuncia supone un duro revés para el expresidente, quien también se enfrenta a otra denuncia por la supuesta apropiación indebida de valiosas joyas que debían haber sido incorporadas al acervo del Estado y por fraude en los certificados de vacunación del COVID-19.

La acusación, recogida en un documento de 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema de Brasil, quien a su vez lo remitirá a la Fiscalía General, quien a su vez decidirá si presenta una denuncia formal.

La Fiscalía tiene 15 días de plazo para formular una querella a partir de la fecha en que reciba la denuncia, pero los tiempos se pueden alargar si solicita más informaciones a la Policía.

Aunque aún no hay una sentencia definitiva, Bolsonaro no podrá presentarse a las próximas elecciones en Brasil, pues la Justicia Electoral lo inhabilitó el año pasado hasta 2030 por deslegitimar las instituciones democráticas.

Militares y antiguos ministros: quiénes son los otros acusados

Hasta el momento, 36 personas han sido detenidas en relación con el intento de golpe de Estado en el que varios aliados cercanos al expresidente Jair Bolsonaro habrían jugado un papel clave en el asalto a las instituciones democráticas.

Además de Bolsonaro, entre los acusados se encuentran Walter Braga Netto, exministro de la Presidencia y Defensa, quien también fue su compañero de fórmula en las elecciones de 2022.

También figuran el excomandante de la Marina, Almir Garnier Santos, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira. Otro implicado es el teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, quien firmó un acuerdo de colaboración judicial.

La investigación también involucra a figuras como Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia de Inteligencia, y Anderson Torres, exministro de Justicia, así como a Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro.

FUENTE:TRT Español y agencias
