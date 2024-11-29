“Una película de terror en la vida real”: así describieron palestinos atrapados en el norte de Gaza la crítica situación que sufren por cuenta del asedio israelí en la zona. Los bombardeos no cesan y la ayuda humanitaria no entra. Cada minuto que pasa agrava las condiciones de las personas allí atrapadas.

"Estamos viviendo una película de terror en la vida real. La situación es indescriptible, los bombardeos israelíes no paran ni desde el aire ni desde tierra", relató Umm Ahmad Lubbad, una mujer de 52 años, de Beit Lahia.

Lubbad le relató a la agencia de noticias AFP por teléfono que tenía miedo de salir de su casa, pero que lo haría si el Ejército de Israel les ordenaba a los residentes evacuar sus hogares. "No sabemos exactamente a dónde iremos", agregó.

Abu Muhammad Al-Madhoun, desplazado del campamento de Yabalia al centro de Gaza, sostuvo que la situación era "catastrófica". "Está empeorando cada día", dijo. "El bombardeo no se detiene".

A la devastación de las bombas israelíes se suma el prolongado bloqueo a la ayuda humanitaria en el norte de Gaza. La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) denunció que Tel Aviv ha impedido todos los intentos por entregar los suministros que, en este punto, son de vida o muerte.

En un comunicado, la UNRWA señaló que intentó en 91 ocasiones entregar ayuda humanitaria vital a Yabalia, Beit Lahia y Beit Sahour en el norte de Gaza desde el 6 de octubre al 25 de noviembre. “82 de estos intentos fueron rechazados rotundamente, mientras que 9 de ellos fueron impedidos”, agregó.

Y luego sentenció que “las condiciones de supervivencia están disminuyendo para las 65.000 a 75.000 personas que se estima que permanecen allí”. “Durante más de 50 días, han enfrentado condiciones de supervivencia cada vez más difíciles”, alertó la agencia.

Sobre las miles de familias que lograron huir del norte de Gaza, la UNRWA advirtió que "ahora se refugian en el frío y la lluvia sin mantas, colchones ni refugios impermeables". "La situación es más que miserable", enfatizó.

Desde el 5 de octubre, Israel lanzó una operación terrestre a gran escala en el norte de Gaza para supuestamente impedir que el grupo de resistencia palestino Hamás se fortalezca. Sin embargo, los palestinos que viven allí acusan a Tel Aviv de intentar ocupar la zona y desplazar por la fuerza a sus residentes.

Desde entonces, no se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria, incluidos alimentos, medicinas y combustible, a la zona. Este bloqueo ha dejado a la mayoría de la población allí al borde de la hambruna.