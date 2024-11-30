Grupos opositores han logrado avanzar hasta el centro de Alepo, una de las dos ciudades más grandes de Siria, informaron fuentes locales este viernes por la noche.

Estos grupos armados avanzaron desde el oeste, y después de tres días de enfrentamientos con las fuerzas del régimen, rompieron las líneas de defensa en los ejes de Hamdaniyya, Nueva Alepo y Zahra, situados en las afueras de la ciudad, logrando ingresar al centro de esta.

Tras tres días de combates en las provincias de Alepo e Idlib, los grupos de la oposición habrían tomado el control de 400 kilómetros cuadrados del territorio.

Luego de intensos enfrentamientos nocturnos, las fuerzas opositoras avanzaron hasta las afueras de la ciudad, tomando el control de 70 localidades y puntos estratégicos.

Alrededor de 10.000 civiles que huyeron de los combates buscaron refugio en zonas rurales de Idlib, en el noroeste de Siria.

Relacionado Fuerzas opositoras en Siria llegan a 1 km de barrios periféricos de Alepo

Aseguran control sobre Saraqib

Los grupos opositores en Siria también han tomado la estratégica localidad de Saraqib, en Idlib, según fuentes locales.