Grupos opositores han logrado avanzar hasta el centro de Alepo, una de las dos ciudades más grandes de Siria, informaron fuentes locales este viernes por la noche.
Estos grupos armados avanzaron desde el oeste, y después de tres días de enfrentamientos con las fuerzas del régimen, rompieron las líneas de defensa en los ejes de Hamdaniyya, Nueva Alepo y Zahra, situados en las afueras de la ciudad, logrando ingresar al centro de esta.
Tras tres días de combates en las provincias de Alepo e Idlib, los grupos de la oposición habrían tomado el control de 400 kilómetros cuadrados del territorio.
Luego de intensos enfrentamientos nocturnos, las fuerzas opositoras avanzaron hasta las afueras de la ciudad, tomando el control de 70 localidades y puntos estratégicos.
Alrededor de 10.000 civiles que huyeron de los combates buscaron refugio en zonas rurales de Idlib, en el noroeste de Siria.
Aseguran control sobre Saraqib
Los grupos opositores en Siria también han tomado la estratégica localidad de Saraqib, en Idlib, según fuentes locales.
En dos días de enfrentamientos en Idlib, las fuerzas del régimen sufrieron fuertes bajas y se retiraron de Saraqib. Ahora, la localidad está bajo control de los grupos armados opositores.
Saraqib tiene una ubicación estratégica, ya que se encuentra en la intersección de las autopistas M4, que conecta Damasco con Alepo, y M5, que une Latakia y Alepo.
Los enfrentamientos se han intensificado en las afueras de Alepo, lo que ha provocado que numerosos simpatizantes del régimen huyan hacia Damasco.
Los grupos armados también tomaron el Centro de Investigación Científica, situado en uno de los barrios periféricos de Alepo. Este lugar había sido utilizado por el régimen con fines militares y, según informes, producía barriles explosivos y baterías de artillería.
Además, tomaron control de Anadan, uno de los mayores asentamientos en las afueras de Alepo.
Hasta la mañana del viernes, también tenían control sobre aproximadamente 550 kilómetros cuadrados de territorio a lo largo de las líneas de frente de Idlib y Alepo. También capturaron numerosas aldeas y posiciones en la zona rural occidental de Alepo.
El régimen de Bashar al-Assad continúa atacando zonas civiles con armas de tierra a tierra durante los enfrentamientos en curso.