ORIENTE MEDIO
5 MIN DE LECTURA
Más de 415.000 palestinos desplazados se refugian en escuelas de la ONU
En medio de bombardeos de Israel, que han matado este fin de semana al menos a 200 palestinos, cientos de miles de desplazados sobreviven en escuelas administradas por la agencias de la ONU.
Más de 415.000 palestinos desplazados se refugian en escuelas de la ONU
Niños palestinos desplazados, instalando tiendas de campaña improvisadas alrededor de la escuela administrada por UNRWA, en Jan Yunis, Gaza, el 18 de noviembre de 2024. AA / AA
1 de diciembre de 2024

"Estamos sufriendo muchísimo por las condiciones de salud que enfrentamos, la situación económica, la lucha por conseguir alimentos y agua. No hay apoyo ni asistencia", explica Aisha, una de las cientos de miles de palestinas que, tras ser desplazadas, tuvieron que refugiarse en escuelas en Gaza.

La cifra de palestinos que viven en escuelas es cada vez mayor: la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, UNRWA, estima que más de 415.000 personas están refugiándose actualmente en las escuelas que administra.

La agencia también señaló que "cientos de miles más están intentando sobrevivir en condiciones aún peores en refugios improvisados".

La UNRWA vive "su hora más sombría" tras ser prohibida a principios de noviembre por Israel. En ese entonces, se notificó a la ONU la "cancelación" del acuerdo de Tel Aviv con la agencia, que se remontaba a 1967, para proporcionar educación, sanidad, servicios sociales o ayuda alimentaria a los palestinos que viven en Cisjordania ocupada, Gaza y Jerusalén Este ocupada.

"Sin la intervención de los estados miembros, la Unrwa se derrumbará, sumiendo en el caos a millones de palestinos", advirtió Philippe Lazzarini, director de UNRWA.

Mientras tanto, las bombas siguen cayendo, una tras otra, en toda Gaza. Estos ataques han dejado casi 100 muertos en el enclave en 24 horas, informó este domingo la Defensa Civil palestina.

El portavoz de la entidad, Mahmoud Basal, indicó que uno de los ataques más mortales ocurrió en una casa habitada en Tel Zaatar, en la localidad norteña de Jabalia, donde murieron más de 40 personas.

Recomendados

Asimismo, indicó que "en el norte de Gaza, el Servicio de Defensa Civil sigue gravemente limitado debido a los ataques israelíes, dejando a miles de personas sin atención humanitaria ni médica".

Desde el 5 de octubre, Israel ha llevado a cabo una amplia operación terrestre en el norte de Gaza con el supuesto objetivo de evitar que el grupo de resistencia palestina Hamás se reagrupe. Sin embargo, los palestinos acusan a Israel de buscar ocupar el área y desplazar por la fuerza a sus habitantes, en lo que recuerda a la catástrofe que sufrió este pueblo en 1948, la Nakba.

Hamás reitera voluntad de acordar alto el fuego

Aunque desde julio Hamás se ha mostrado dispuesto a aceptar un alto el fuego en Gaza, el Gobierno del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha saboteado las negociaciones. Sin embargo, la llegada del acuerdo de tregua entre Tel Aviv y Hezbollah en el Líbano, que entró en vigor este miércoles 27 de noviembre, abrió una oportunidad para retomar las conversaciones para una tregua en el enclave.

En este marco, altos funcionarios de Hamás dijeron estar "abiertos a discutir cualquier idea y propuesta" con Israel de intercambio de rehenes por presos palestinos "siempre que haya garantías internacionales que incluyan el fin de la guerra y la protección del pueblo palestino" en Gaza, según informes del periódico árabe Asharq Al-Awsat.

Este sábado una delegación del grupo islamista llegó a El Cairo para mantener una serie de reuniones con los mediadores egipcios y con responsables del movimiento secular palestino Fatah y abordar "cuestiones relacionadas" con una tregua en Gaza, reportó EFE.

Así, el grupo palestino reiteró sus tres principales condiciones para la firma de un acuerdo: retirada gradual de las tropas en el enclave, el retorno de los desplazados a sus hogares y el aumento de la entrada de ayuda humanitaria.

FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
En punto muerto: las propuestas de tregua en Gaza aceptadas por Hamás, pero rechazadas por Israel
Ataque israelí a la Flotilla Global Sumud genera ola de protestas y condenas internacionales
Grecia y la India refuerzan sus lazos militares: ¿qué significa para la región?
Por Kazim Alam
Plan de Trump para tregua en Gaza enfrenta contradicciones de Israel y dudas sobre su viabilidad
Flotilla Sumud alerta sobre aproximación de barco israelí y drones al entrar en zona de alto riesgo
Trump revela su plan para un alto el fuego en Gaza: qué dice la propuesta de 20 puntos y qué implica
¿Por qué el discurso de Siria en la ONU marcó un momento clave en su búsqueda de paz y prosperidad?
Por Ahmet Arda Sensoy
Lo único que separa a la Flotilla Global Sumud de Gaza es el mar… si Israel no planea intervenir
Israel ha arrasado con los cristianos en Palestina, denuncia comité, mientras el genocidio continúa
¿Qué se sabe del nuevo plan de Trump para paz en Gaza? Netanyahu visita EE.UU. y Hamás traza límites
Falso profeta de la paz: el discurso de Netanyahu en la ONU, desenmascarado
Por Ramzy Baroud, Romana Rubeo
Israel bombardea Gaza cada 8 o 9 minutos, advierte la ONU
A 1.000 km de Gaza: la Flotilla Global Sumud avanza pese a amenazas y suma apoyo internacional
Atrapada en Ciudad de Gaza con sus tres hijas, una madre dice que están “esperando morir”
Edward Said, la voz sobre la deshumanización de Palestina que sigue resonando a 22 años su muerte
Por Aya Jebari Laakel
Abbas de Palestina se dirige a la ONU por video y denuncia los “crímenes de guerra" de Israel
Por Baba Umar