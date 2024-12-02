La crisis humanitaria en Gaza empeora a cada minuto, mientras las bombas siguen cayendo una tras otra. La población depende de la ayuda externa para sobrevivir, pero esta a duras penas ingresa al enclave debido al bloqueo que Israel mantiene desde hace meses. Ahora, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) anunció que está obligada a suspender sus entregas de ayuda en el principal cruce, Kerem Shalom, y culpó a Tel Aviv de esta situación.

Philippe Lazzarini, jefe de la UNRWA, afirmó este domingo que tuvo que detener las entregas de ayuda a través de ese cruce debido a la amenaza de bandas armadas que han saqueado convoyes.

En una publicación en X, Lazzarini culpó principalmente a Israel por el colapso de las operaciones humanitarias, citando “decisiones políticas para restringir las cantidades de ayuda” y la falta de seguridad en las rutas. Aseguró que el bloqueo afecta las operaciones y ha derivado en la alteración del orden público y la inseguridad para el traslado de los cargamentos.

“Ayer tuvimos garantías de que la ayuda estaría bien. Intentamos mover cinco camiones y se los llevaron todos”, dijo Scott Anderson, director de asuntos de UNRWA en Gaza, a la agencia de noticias AP. “Así que hemos llegado a un punto en el que no tiene sentido seguir intentando mover ayuda si solo va a ser saqueada”, añadió.

El pasado 21 de noviembre, el diario The Washington Post afirmó, citando un informe de la ONU, que Israel estaba permitiendo que bandas organizadas asaltaran los camiones de ayuda humanitaria que ingresaban. El reporte se conoció poco después de que hombres armados saquearan casi 100 camiones. Testigos presenciales entrevistados por el medio de noticias Drop Site News dijeron que los soldados israelíes protegen y alientan a estos grupos.

También el diario israelí Haaretz indicó entonces que “las Fuerzas de Defensa de Israel están permitiendo que palestinos armados saqueen los convoyes de ayuda que entran en Gaza y les extorsionan para que paguen por protección”.

La decisión de la ONU anunciada este domingo agravará la crisis humanitaria, en medio de un invierno frío y lluvioso, con cientos de miles de palestinos que viven en campamentos improvisados y dependen de la ayuda internacional.

Sin embargo, el asfixiante bloqueo que Israel mantiene sobre todo el enclave no es nuevo: de hecho comenzó el 7 de octubre de 2023 y desde entonces sólo ha empeorado. Hace ya siete meses, en mayo, la ONU reportó que Tel Aviv estaba bloqueando el ingreso de ayuda en el cruce de Kerem Shalom –el cual reabrió y volvió a cerrar en varias ocasiones– al mismo tiempo que organizaciones humanitarias reportaban que no podrían enviar ayuda por el cruce de Rafah.

En este contexto, las organizaciones internacionales de ayuda han advertido innumerables veces sobre el desastre humanitario que sufre Gaza, donde su población, de unos 2,4 millones de personas, está al borde de la hambruna.

Sin embargo, el ingreso de ayuda es cada vez más escaso. Según la UNRWA, solo 65 camiones de ayuda por día pudieron ingresar a todo el enclave en octubre, en comparación con un promedio de 500 antes de la ofensiva.

Asimismo, desde el 5 de octubre, cuando Israel comenzó una operación terrestre a gran escala en el norte de Gaza, Tel Aviv ha impedido la entrada de ayuda humanitaria allí, incluyendo alimentos, medicinas y combustible.

La UNRWA denunció la semana pasada que intentó en 91 ocasiones entregar ayuda humanitaria vital a Yabalia, Beit Lahia y Beit Sahour, en el norte del enclave, desde el 6 de octubre al 25 de noviembre. Sin embargo, Tel Aviv los impidió “82 de estos intentos fueron rechazados rotundamente, mientras que 9 de ellos fueron impedidos”, señaló.