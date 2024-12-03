Más de medio millón de desplazados en Líbano emprendieron el camino de regreso a sus hogares desde la entrada en vigor del alto el fuego entre Israel y Hezbollah el pasado 27 de noviembre. Sin embargo, el proceso de retorno está amenazado por las constantes violaciones de la tregua que Israel comete reiteradamente. De hecho, se le acusa de incumplir el acuerdo en al menos 100 ocasiones y matar al menos a 11 personas desde entonces.

Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), 580.000 personas comenzaron a regresar a sus viviendas en las primeras 24 horas de la implementación del alto el fuego. Para el 30 de noviembre, las autoridades libanesas informaron que casi el 90% de los desplazados que se encontraban en refugios habían abandonado estos lugares, aunque más de 22.000 personas permanecen en unos 400 albergues.

Por otro lado, de las 560.000 personas que huyeron a Siria desde el Líbano, al menos 28.000 han regresado, de acuerdo a las cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Siria. El retorno de estos refugiados, además, sufre complicaciones debido a los recientes enfrentamientos en Siria desde el pasado miércoles, entre grupos opositoras y las fuerzas del régimen de Bashar Al-Assad.

Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, dijo que la organización y sus asociados están "redoblando los esfuerzos para cubrir las necesidades", tanto de las personas desplazadas que han comenzado a regresar a sus casas como las que siguen fuera de sus hogares y las que nunca han abandonado las zonas afectadas por las hostilidades.

Acusan a Israel de violar el acuerdo de alto al fuego 100 veces

Sin embargo, la estabilidad y la seguridad en Líbano se encuentran en un punto muy frágil por cuenta de las constantes infracciones de Israel al acuerdo de alto el fuego. De acuerdo a lo que le dijo una fuente de la ONU a la cadena CNN, Tel Aviv ha violado la tregua alrededor de “100 veces”.

Una fuente de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (FPNUL) señaló en conversación con CNN que “Israel ha violado su alto el fuego aproximadamente 100 veces desde que la tregua entró en vigor la semana pasada”. Estas infracciones incluyen ataques aéreos, disparos contra civiles y violaciones del espacio aéreo libanés.

Funcionarios israelíes, consultados por la misma cadena, intentaron justificar estas violaciones bajo el argumento de que las operaciones unilaterales del ejército de Tel Aviv no están incluidas en el acuerdo y cuentan con el aval de Estados Unidos bajo ciertas condiciones. Por su parte, la cadena israelí KAN informó que el enviado especial de Estados Unidos, Amos Hochstein, habría reconocido estas violaciones en comunicaciones con Tel Aviv.

A pesar de las repetidas infracciones, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, calificó el alto el fuego como un "éxito". También justificó las violaciones afirmando que “obviamente, cuando hay un alto el fuego, se pueden ver violaciones del mismo".

Desde la implementación del acuerdo, los ataques israelíes han sido constantes y han matado al menos a 11 personas en territorio libanés, exacerbando la tensión y poniendo en entredicho la viabilidad de la tregua.