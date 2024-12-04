El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre las relaciones bilaterales de ambos países y los recientes acontecimientos en Siria, de acuerdo a un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye. Los mandatarios también abordaron diversos temas y cuestiones tanto globales como regionales.
En la llamada, este martes, Erdogan reiteró el compromiso de Türkiye con la defensa de la integridad territorial de Siria, subrayando además la necesidad de buscar una solución justa y duradera para el conflicto.
También destacó la necesidad de crear más espacios para la diplomacia en la región e instó al régimen sirio a participar activamente en el proceso político de resolución.
“Proteger a los civiles es una prioridad”
La conversación entre los mandatarios destacó las dimensiones humanitarias de la crisis siria. En esa línea, Erdogan insistió en que la protección de los civiles es una prioridad clave, señalando que Siria no debe convertirse en una fuente de mayor inestabilidad. Por lo que se comprometió a que Türkiye continuará sus esfuerzos para restaurar la calma y la seguridad en la región.
Al abordar los desafíos de seguridad en Siria, el mandatario turco reiteró la postura inquebrantable de su país contra la organización terrorista PKK y sus afiliados, quienes han intentado aprovechar el caos en Siria. Por ello, expresó la determinación de Ankara de combatir el terrorismo y salvaguardar su seguridad nacional.
Türkiye ha abogado constantemente por una solución política al conflicto sirio mientras lleva a cabo operaciones transfronterizas para contrarrestar las amenazas de los grupos terroristas, en particular los vinculados al PKK.
La conversación entre Erdogan y Putin resalta el diálogo continuo entre Ankara y Moscú sobre cuestiones regionales cruciales, con un enfoque en la diplomacia y la seguridad en el volátil panorama sirio.
Anteriormente, Türkiye y Rusia colaboraron en iniciativas como el proceso de paz de Astana, dirigido a reducir la violencia y facilitar una solución política en Siria.
Erdogan también habla sobre Siria con Iraq
En la misma línea, el presidente Erdogan, afirmó este martes que el régimen sirio debe emprender un “proceso político genuino” para evitar que la situación en Siria, devastada por la guerra, se deteriore.
Durante una conversación telefónica con el primer ministro de Iraq, Muhammad Shia al-Sudani, Erdogan señaló que Ankara, “en línea con su seguridad nacional e intereses, ha tomado y tomará medidas para evitar la organización terrorista PKK y sus extensiones, las cuales buscan beneficiarse de los acontecimientos”, y añadió que su país está “en la misma página que Iraq en este tema”, según un comunicado de la Dirección de Comunicaciones.
La situación en Siria es extremadamente peligrosa, advierte la ONU
El enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, advirtió este martes que la nación, devastada por la guerra, se encuentra en un nuevo período "extremadamente fluido y peligroso" mientras grupos armados opositores al régimen continúan reclamando territorio a las fuerzas de Assad.
Pedersen sostuvo ante el Consejo de Seguridad que los grupos armados opositores ahora controlan un territorio con alrededor de 7 millones de personas mientras avanzan en el noroeste, tomando el centro regional clave de Alepo y avanzando hacia Hama.
Desde entonces, las fuerzas del régimen sirio “se han reagrupado y han establecido líneas defensivas en Hama, repeliendo a algunos combatientes. Pero, mientras les hablo esta tarde, estas líneas están siendo puestas a prueba severamente”, relató Pedersen.
Pedersen dijo que los ataques aéreos "progubernamentales" se han intensificado en los últimos días, alcanzando objetivos civiles y militares y causando víctimas sirias.
"Necesitamos una distensión y necesitamos calma. Hago un llamamiento a todas las partes para que cumplan con sus obligaciones en virtud del derecho internacional de proteger a los civiles y la infraestructura civil y permitir el paso seguro de los sirios que huyen de la violencia", dijo Pedersen.
Escalada de violencia en Siria
Los enfrentamientos entre las fuerzas del régimen de Assad y los grupos opositores estallaron el 27 de noviembre en la zona rural occidental de la provincia de Alepo, en el norte de Siria. Esto marca una nueva escalada de los combates tras un período de relativa calma en el conflicto que ha afectado a Siria durante casi 14 años.