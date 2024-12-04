El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, habló por teléfono con su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre las relaciones bilaterales de ambos países y los recientes acontecimientos en Siria, de acuerdo a un comunicado de la Dirección de Comunicaciones de Türkiye. Los mandatarios también abordaron diversos temas y cuestiones tanto globales como regionales.

En la llamada, este martes, Erdogan reiteró el compromiso de Türkiye con la defensa de la integridad territorial de Siria, subrayando además la necesidad de buscar una solución justa y duradera para el conflicto.

También destacó la necesidad de crear más espacios para la diplomacia en la región e instó al régimen sirio a participar activamente en el proceso político de resolución.

“Proteger a los civiles es una prioridad”

La conversación entre los mandatarios destacó las dimensiones humanitarias de la crisis siria. En esa línea, Erdogan insistió en que la protección de los civiles es una prioridad clave, señalando que Siria no debe convertirse en una fuente de mayor inestabilidad. Por lo que se comprometió a que Türkiye continuará sus esfuerzos para restaurar la calma y la seguridad en la región.

Al abordar los desafíos de seguridad en Siria, el mandatario turco reiteró la postura inquebrantable de su país contra la organización terrorista PKK y sus afiliados, quienes han intentado aprovechar el caos en Siria. Por ello, expresó la determinación de Ankara de combatir el terrorismo y salvaguardar su seguridad nacional.

Türkiye ha abogado constantemente por una solución política al conflicto sirio mientras lleva a cabo operaciones transfronterizas para contrarrestar las amenazas de los grupos terroristas, en particular los vinculados al PKK.

La conversación entre Erdogan y Putin resalta el diálogo continuo entre Ankara y Moscú sobre cuestiones regionales cruciales, con un enfoque en la diplomacia y la seguridad en el volátil panorama sirio.

Anteriormente, Türkiye y Rusia colaboraron en iniciativas como el proceso de paz de Astana, dirigido a reducir la violencia y facilitar una solución política en Siria.

Erdogan también habla sobre Siria con Iraq