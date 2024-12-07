Grupos armados opositores al líder del régimen sirio, Bashar al-Assad, han tomado el control de amplias zonas en el noroeste del país, abriendo un nuevo frente en un Medio Oriente ya convulsionado por la guerra de Israel en Gaza y otros frentes.

El fulminante ataque conjunto de varias formaciones opositoras —incluido Hayat Tahrir al-Sham (HTS), uno de los principales grupos en Idlib, al noroeste de Siria— tomó por sorpresa a las fuerzas del régimen y provocó finalmente la caída de Alepo.

La toma de Alepo por parte de los grupos anti-Assad se percibe como una victoria simbólica, ya que la ciudad antigua —y la más poblada de Siria— fue escenario de una de las batallas más prolongadas por su control en las primeras etapas de la guerra civil siria. Desde 2011, el conflicto ha dejado más de 500.000 muertos y desplazado a más de 10 millones de personas.

“Los próximos días y semanas determinarán el futuro de Siria para las próximas dos décadas: o el país prosperará con un pueblo libre, o seguiremos atrapados en un ciclo de opresión, violencia y persecución”, afirma Omar Al-Hariri, periodista sirio radicado en Daraa.

Al-Hariri calificó la ofensiva conjunta de la oposición como “un nuevo resurgimiento de la revolución” que “ha surgido de las cenizas con una fuerza aún mayor”, dijo a TRT World.

Por qué Hama es importante

Tras la caída de Alepo, la oposición también se hizo con el control de Hama, la cuarta ciudad más grande de Siria, conocida por haber sido escenario de numerosas rebeliones contra la familia Assad desde la década de 1960. A pesar de este legado, el régimen logró mantener el control de Hama durante las primeras etapas de la guerra civil. Por ello, su reciente captura tiene un gran simbolismo para las fuerzas opositoras.

Actualmente, hay combates en el oeste de Siria mientras la oposición continúa avanzando, “impulsada por el impulso de sus victorias en Alepo y el miedo que ha cundido entre los elementos del régimen”, explica el periodista sirio.

Al-Hariri subraya la importancia estratégica y psicológica de Hama, cuya captura “abrirá rutas directas hacia el desierto oriental y permitirá un acceso rápido a Homs y el centro de Siria”.

“Hama es uno de los bastiones de la revolución, con una fuerte presencia revolucionaria en la ciudad. Su toma tiene un inmenso significado militar, geográfico y psicológico. La batalla por Hama es crucial”, afirma.

“No exagero al decir que tomar Hama es incluso más importante que la propia captura de Alepo” añade.

Las fuerzas del régimen de Bashar al-Assad se han “desmoronado” frente a la ofensiva opositora debido a su desorganización, asegura Jerome Drevon, analista senior sobre grupos armados en el think tank estadounidense International Crisis Group.

“No estamos hablando de un verdadero ejército, sino de múltiples milicias, algunas entrenadas y respaldadas por Irán, pero sin una organización interna real”, explica Drevon, refiriéndose a las fuerzas de Assad, que incluyen grupos chiitas de Irak, Líbano e incluso Afganistán. Entre ellos, destaca la participación de Hezbollah.

En contraste, antes de su ataque a finales de noviembre, los grupos armados opositores “reestructuraron completamente sus fuerzas, mejoraron su entrenamiento y profesionalización, lo que los ha hecho parecerse a un ejército estatal”, señala el analista.