El ministro de Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, se reunirá este sábado en Doha con sus homólogos de Rusia e Irán, Sergei Lavrov y Abbas Araghchi, en un intento por encontrar una solución al resurgimiento del conflicto en Siria y evitar que el caos se extienda hasta su frontera.

El encuentro, auspiciado por Qatar, reúne a los tres países que, desde 2017, forman parte del llamado proceso de Astaná, una iniciativa que busca poner fin a la guerra civil en Siria a pesar de las diferencias en sus posturas sobre el terreno. Mientras Moscú y Teherán han respaldado militarmente al presidente Bashar al Assad para sofocar a la oposición, Ankara ha mostrado su apoyo a los grupos rebeldes.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, instó esta semana a Assad a "reconciliarse con su pueblo" y expresó su deseo de que "el avance de la oposición continúe sin incidentes", señalando a Damasco como su objetivo.

La implicación de Türkiye en la crisis siria trasciende lo diplomático. Con una frontera de 900 kilómetros y casi tres millones de refugiados sirios acogidos en su territorio, Ankara juega un papel clave en el equilibrio regional y en las consecuencias humanitarias del conflicto.

“Relaciones complicadas”

La prioridad de Türkiye es lograr "estabilidad en Siria y establecer una zona segura a la que puedan regresar los refugiados sirios", afirmó Gonul Tol, directora para Türkiye en el Instituto de Oriente Medio en Washington.