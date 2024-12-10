El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de su país para fomentar la estabilidad y la integridad territorial en Siria, al subrayar que la postura de Ankara hacia esta nación desgarrada por el conflicto nunca ha estado impulsada por el interés propio, sino por la compasión y la conciencia.

"La nación turca siempre tendrá el honor de abrazar a los sirios oprimidos durante sus días más oscuros", dijo Erdogan tras la reunión del gabinete presidencial este lunes, un día después de que cayera el régimen de Bashar al Assad en Siria.

"Nuestra sensibilidad con respecto a Siria nunca se ha basado en el interés propio. Siempre hemos abordado esta cuestión desde la perspectiva de la conciencia, siempre la hemos abordado con un sentido de compasión", añadió.

Erdogan destacó los constantes llamados de Ankara al diálogo para resolver el conflicto en Siria, los cuales Assad se negó a escuchar. "El valor de la mano extendida por nuestro país no ha sido reconocido", añadió el mandatario turco.

El precio de la negligencia de Assad y su falta de voluntad para abordar las necesidades de su pueblo es una Siria donde casi un millón de personas fueron masacradas, 12 millones fueron obligadas a emigrar y muchas ciudades quedaron en escombros, agregó Erdogan, destacando el legado destructivo del régimen.

"Creemos que los fuertes aires de cambio que recorren Siria traerán resultados positivos para su pueblo, especialmente para los refugiados", agregó.

A medida que la estabilidad regrese al país devastado por la guerra, Ankara anticipa que más refugiados sirios volverán a sus hogares de manera voluntaria, con seguridad y dignidad. Para facilitar los viajes, Türkiye está reabriendo el paso fronterizo de Yayladagi.

Continuan los esfuerzos contra el terrorismo

Este lunes, Erdogan también dio la bienvenida a la liberación de Tal Rifaat y Manbiy, que estuvieron bajo la ocupación de la organización terrorista separatista PKK/YPG durante años.

El mandatario reafirmó el firme compromiso de Ankara con la lucha contra el terrorismo, subrayando que Türkiye no tiene interés en el territorio de ninguna otra nación. "El único propósito de nuestras operaciones transfronterizas es proteger nuestra patria y a nuestros ciudadanos de los ataques terroristas", dijo.

Erdogan subrayó además que Türkiye no tolerará la aparición de nuevas fuentes de terrorismo más allá de sus fronteras. Y añadió: "Ni el PKK ni sus extensiones en Siria ni el Daesh son los interlocutores de nuestro país; son nuestros adversarios".

"La integridad territorial de Siria debe ser preservada", insistió.

Erdogan también afirmó que Türkiye está moldeando la historia a través de sus políticas pacíficas y activas que están transformando la región y asegurando un futuro mejor para la humanidad.

“Türkiye se compromete a apoyar la nueva era de Siria”