El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, reafirmó el compromiso de su país para fomentar la estabilidad y la integridad territorial en Siria, al subrayar que la postura de Ankara hacia esta nación desgarrada por el conflicto nunca ha estado impulsada por el interés propio, sino por la compasión y la conciencia.
"La nación turca siempre tendrá el honor de abrazar a los sirios oprimidos durante sus días más oscuros", dijo Erdogan tras la reunión del gabinete presidencial este lunes, un día después de que cayera el régimen de Bashar al Assad en Siria.
"Nuestra sensibilidad con respecto a Siria nunca se ha basado en el interés propio. Siempre hemos abordado esta cuestión desde la perspectiva de la conciencia, siempre la hemos abordado con un sentido de compasión", añadió.
Erdogan destacó los constantes llamados de Ankara al diálogo para resolver el conflicto en Siria, los cuales Assad se negó a escuchar. "El valor de la mano extendida por nuestro país no ha sido reconocido", añadió el mandatario turco.
El precio de la negligencia de Assad y su falta de voluntad para abordar las necesidades de su pueblo es una Siria donde casi un millón de personas fueron masacradas, 12 millones fueron obligadas a emigrar y muchas ciudades quedaron en escombros, agregó Erdogan, destacando el legado destructivo del régimen.
"Creemos que los fuertes aires de cambio que recorren Siria traerán resultados positivos para su pueblo, especialmente para los refugiados", agregó.
A medida que la estabilidad regrese al país devastado por la guerra, Ankara anticipa que más refugiados sirios volverán a sus hogares de manera voluntaria, con seguridad y dignidad. Para facilitar los viajes, Türkiye está reabriendo el paso fronterizo de Yayladagi.
Continuan los esfuerzos contra el terrorismo
Este lunes, Erdogan también dio la bienvenida a la liberación de Tal Rifaat y Manbiy, que estuvieron bajo la ocupación de la organización terrorista separatista PKK/YPG durante años.
El mandatario reafirmó el firme compromiso de Ankara con la lucha contra el terrorismo, subrayando que Türkiye no tiene interés en el territorio de ninguna otra nación. "El único propósito de nuestras operaciones transfronterizas es proteger nuestra patria y a nuestros ciudadanos de los ataques terroristas", dijo.
Erdogan subrayó además que Türkiye no tolerará la aparición de nuevas fuentes de terrorismo más allá de sus fronteras. Y añadió: "Ni el PKK ni sus extensiones en Siria ni el Daesh son los interlocutores de nuestro país; son nuestros adversarios".
"La integridad territorial de Siria debe ser preservada", insistió.
Erdogan también afirmó que Türkiye está moldeando la historia a través de sus políticas pacíficas y activas que están transformando la región y asegurando un futuro mejor para la humanidad.
“Türkiye se compromete a apoyar la nueva era de Siria”
El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, destacó este lunes que Siria entró en "una nueva era" con los desarrollos de este fin de semana que llevaron a la caída del régimen de Assad. En ese sentido, Fidan instó a centrarse en el camino por delante y reafirmó el apoyo inquebrantable de Ankara al pueblo sirio.
En su discurso en la apertura de la 15ª Conferencia Anual de Embajadores en Ankara, Fidan sostuvo que lo sucedido en Siria el domingo representaba un faro de esperanza. "Esperamos que los actores internacionales, especialmente la ONU, extiendan una mano amiga al pueblo sirio y apoyen el establecimiento de una nueva administración inclusiva", señaló.
También recalcó que siempre desde el principio se ha insistido en que una solución permanente, la paz y la estabilidad en Siria solo se pueden lograr a través de la reconciliación nacional.
Fidan mencionó que el régimen de Assad nunca tomó medidas para reconciliarse con su pueblo a pesar de todos los esfuerzos y oportunidades. “Una nueva era ha comenzado en Siria, y ahora es el momento de centrarse en el camino a seguir”, completó.
“En el proceso que se avecina, queremos una Siria donde los diferentes grupos étnicos y religiosos vivan en paz bajo un entendimiento inclusivo de gobierno”, dijo. Luego agregó: “Queremos ver una nueva Siria que tenga buenas relaciones con sus vecinos y contribuya a la paz y la estabilidad en la región”.
El apoyo de Türkiye a Siria
Fidan subrayó que Ankara está dispuesta a proporcionar el apoyo necesario al pueblo sirio: “Türkiye, que ha ofrecido una mano amiga a sus hermanos y hermanas sirios durante sus tiempos difíciles, estará con ellos en la nueva página que se abre en Damasco”.
También dijo que cree que el pueblo sirio hará un buen uso de esta gran oportunidad y añadió: “Evitar que (los grupos terroristas) Daesh (ISIS) y el PKK se beneficien de la situación actual garantizará que Siria deje de ser un refugio seguro para el terrorismo”. “Continuaremos resueltamente con todos nuestros esfuerzos para lograrlo”, subrayó.
El PKK/YPG –la rama siria del grupo terrorista PKK– lleva mucho tiempo intentando establecer un corredor terrorista en el norte de Siria, a lo largo de la frontera turca.
Fidan afirmó que Siria ha demostrado una vez más lo duradera que es la diplomacia y la paciencia que exige, y que Türkiye lleva 13 años defendiendo lo que cree que es correcto para Siria, tanto en las relaciones bilaterales como en las plataformas multilaterales.
Por eso, el ministro subrayó que, mientras otros abandonaron a los sirios, Türkiye los apoyó, ya que el país ha asumido todas las dificultades para lograr la justicia, la paz regional y la estabilidad.
Añadió: "Al emprender iniciativas diplomáticas, hemos demostrado sinceramente que no sólo buscamos nuestra seguridad nacional y la paz, sino que también deseamos la paz y la prosperidad para nuestra región".
El 27 de noviembre, las fuerzas de la oposición siria lanzaron una ofensiva relámpago que duró 10 días, tomando el control de ciudades clave y luego, el domingo, la capital, Damasco.
Durante el fin de semana, Asad y su familia huyeron a Moscú, donde Rusia les concedió asilo.