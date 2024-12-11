Durante el derrocado régimen del partido Baaz en Siria, miles de personas fueron sometidas a tortura en decenas de prisiones, más allá de la infame cárcel de Sednaya.

Desde el comienzo de las protestas en marzo de 2011, el régimen de Bashar al Assad, ahora derrocado, habría torturado y asesinado a miles de personas. Sin embargo, se teme que los casos no documentados puedan ascender a decenas de miles.

Según la Red Siria de Derechos Humanos (SNHR), las fuerzas del régimen detuvieron al menos a 1,2 millones de personas durante la guerra civil, sometiéndolos a una variedad de métodos de tortura.

A pesar de que el régimen proclamó más de 20 decretos de supuestas amnistías durante la guerra civil, organizaciones internacionales de derechos humanos afirman que las detenciones de sirios continuaron de manera sistemática. Diversos informes de agencias internacionales coinciden en que muchos de los detenidos fueron asesinados bajo tortura.

La agencia de noticias Anadolu ha recopilado detalles sobre los centros y métodos de tortura utilizados por el régimen del Baaz, que gobernó Siria durante 61 años.

72 métodos de tortura diferentes

De acuerdo con un informe exclusivo que la SNHR compartió con Anadolu, el régimen empleó 72 métodos de tortura que incluían violencia física, psicológica y sexual.

También sometió a los detenidos a trabajos forzados y aislamiento, violando derechos humanos fundamentales.

La tortura física incluía verter agua hirviendo sobre los cuerpos de las víctimas, simular ahogamientos sumergiendo las cabezas en agua, electrocutar a las personas con porras eléctricas y colocar a los detenidos desnudos sobre sillas metálicas electrificadas.

Otras prácticas inhumanas eran fundir bolsas plásticas sobre los cuerpos, apagar cigarrillos en la piel y quemar dedos, cabellera y orejas con encendedores.

El régimen también utilizaba métodos brutales como arrancar uñas con alicates, arrancar cabellos, amputar partes del cuerpo con herramientas afiladas, y clavar clavos en áreas sensibles como manos, lenguas y narices.

El informe del SNHR también indica que los centros de tortura del régimen se clasificaban en cuatro categorías: prisiones civiles, prisiones militares, centros de detención secretos y no oficiales, y centros de interrogatorio de las unidades de seguridad.

Se calcula que existieron más de 50 de estos centros en casi todas las provincias del país.

Prisiones bajo el control del Ministerio del Interior

En las ciudades tomadas por los grupos opositores que derrocaron al régimen del partido Baaz, su primera acción fue liberar a los detenidos, la mayoría de los cuales eran miembros de la oposición.

Se liberaron a personas recluidas en las principales cárceles, incluidas las prisiones centrales de Alepo, Hama, la de Adra en Damasco, la de Homs y la de Suwayda.

Sin embargo, los prisioneros de las cárceles centrales de Tartus y Latakia todavía esperan su liberación.

Centros de crimen