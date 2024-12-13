Paraguay se ha convertido en el primer país en reabrir su embajada en Jerusalén desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, el 7 de octubre del año pasado. La medida ha provocado una fuerte condena por parte de la Autoridad Palestina.El presidente paraguayo, Santiago Peña, viajó a Israel el miércoles y se trasladó a Jerusalén ocupada, donde junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, reabrió la embajada.
Paraguay, que tiene una comunidad judía más pequeña que las de otros países de América Latina, se ha convertido en uno de los aliados más cercanos a Tel Aviv en la región. La reapertura de su embajada es significativa para el Gobierno de Netanyahu, que se encuentra cada vez más aislado en la comunidad global y recibe constantes condenas por sus ataques en Gaza.
En este contexto, Netanyahu celebró la decisión de Peña, asegurando que es "valiente" y que fortalecerá la "amistad histórica" entre ambos países. "No abandonaremos a Israel", dijo el presidente paraguayo. “Esperamos inspirar a más naciones a que muevan sus embajadas a Jerusalén", sostuvo Peña durante un discurso que brindó en el parlamento israelí, conocido como Knesset.
La Autoridad Palestina, por su parte, criticó enérgicamente la decisión de Paraguay.Esta medida es “una violación del derecho internacional, de las resoluciones de la ONU y de la opinión de la Corte Internacional de Justicia”, según indicó el jueves el Ministerio de Exteriores palestino.
El Ministerio añadió que el Gobierno de Peña se sitúa “en el lado equivocado de la historia” por “premiar la ocupación israelí por seguir cometiendo genocidio contra el pueblo palestino”.
Una decisión revocada
No es la primera vez que Paraguay abre su embajada en Jerusalén: ya lo había hecho en el año 2018, bajo el gobierno del entonces presidente Horacio Cortés.
En ese momento, Paraguay se había unido a un pequeño grupo de países que movieron sus embajadas allí luego de que lo hiciera Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. Actualmente, también Guatemala, Honduras, Papúa Nueva Guinea y Kosovo tienen sus embajadas en esta ciudad. Asimismo, el presidente de Argentina, Javier Milei, aseguró en febrero de este año que planea trasladar la embajada de su país desde Tel Aviv a Jerusalén.
Tras el mandato de Cortés, el presidente Mario Abdo Benítez decidió revertir esta medida y trasladar nuevamente la embajada a Tel Aviv.
No obstante, Peña –de la misma orientación política que Cortés– busca ahora afianzar las lazos con Tel Aviv.
Esta semana, durante su viaje firmó varios tratados bilaterales, y el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmó que visitará pronto Asunción para seguir reforzando las relaciones.
Jerusalén, ciudad ocupada
La situación de Jerusalén es uno de los conflictos más delicados del conflicto israelí-palestino.
La ocupación de Jerusalén Este, junto con Cisjordania y los Altos del Golán desde 1967, ha generado durante décadas la condena internacional. Hogar de la Ciudad Vieja y de sitios considerados sagrados para varias religiones, fue anexada unilateralmente por Israel, una acción que no ha sido reconocida por la comunidad internacional.
Israel insiste en considerar toda la ciudad como su capital unificada, sin embargo, los palestinos esperan que Jerusalén se convierta en la capital de un futuro Estado independiente. Por esa razón, la mayoría de las embajadas permanecen en Tel Aviv.
Desde que comenzó su ofensiva contra Gaza, Israel ha intensificado también sus incursiones en Cisjordania ocupada, matando, hiriendo y deteniendo a decenas de palestinos.
Mientras tanto, en Gaza los ataques israelíes han causado casi 45.000 muertos y más de 106.000 heridos, sumiendo al enclave en una devastación total. Estas acciones han llevado a la Corte Internacional de Justicia a examinar acusaciones de genocidio contra Israel, mientras que la Corte Penal Internacional ha emitido órdenes de arresto contra el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.