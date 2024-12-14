El ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, señaló que el gobierno de transición en Siria no tendrá vínculos con el grupo terrorista PKK/YPG. Y añadió que la embajada de Ankara en Damasco reinicia sus actividades este sábado.

En una entrevista con la emisora privada NTV este viernes, Fidan sostuvo que Siria cuenta ahora con un "gobierno nacional soberano" capaz de recuperar su territorio. Y argumentó que este gobierno de transición no reconocería la autoridad ni del grupo terrorista PKK/YPG ni de "ninguna otra fuerza" en su suelo.

El objetivo es implementar una estructura en Siria donde no exista el terrorismo, donde las organizaciones terroristas como el PKK/YPG y Daesh no reciban apoyo, donde las minorías no sean maltratadas y las necesidades básicas estén satisfechas, agregó Fidan.

En su campaña terrorista de 40 años contra Türkiye, el PKK –catalogado como organización terrorista por este país, EE.UU. y la UE– ha sido responsable de la muerte de más de 40.000 personas, incluidas mujeres, niños, bebés y ancianos.

Relacionado Cómo el rechazo de Assad a negociar con opositores afectó a Siria

El YPG es una rama del PKK en Siria, una zona donde, durante años, el grupo ha tratado de establecer un corredor terrorista a lo largo de la frontera turca.

El máximo diplomático de Türkiye advirtió que nadie debería involucrarse con armas de destrucción masiva y que no debería haber amenazas para los países de la región.

También mencionó que la unidad, la integridad y la paz de Siria deben garantizarse a través de un gobierno inclusivo.

Fidan subrayó el objetivo estratégico de Türkiye de eliminar al PKK/YPG, al advertir: "O se disuelven o serán disueltos".

En cuanto al retorno seguro de millones de refugiados sirios, dijo que el número de personas que vuelven aumentará a medida que mejoren las condiciones en el país vecino.

La estrategia de Türkiye sobre el YPG

Aunque Türkiye tiene los recursos y capacidades para actuar, Ankara esperará inicialmente a que la nueva administración en Siria tome medidas para neutralizar la amenaza del PKK/YPG, dijo Fidan.